Uçakta ayakta yolcu mu alınacak? Düşük maliyetli bilet gündemde

Avrupa basınında düşük maliyetli havayolu şirketlerinin 2026 yılında ayakta yolcu taşımaya hazırlandığı ve 1 ila 5 Euro arasında değişen fiyatlara bilet satabileceği iddia edildi.

Uçakta ayakta yolcu mu alınacak? Düşük maliyetli bilet gündemde
Dünya genelinde artan maliyetler ve fiyat rekabeti havayolu şirketlerinin kar marjını düşürürken, Avrupa basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Uçakta ayakta yolcu mu alınacak?

Yapılan haberlerde, düşük maliyetli havayolu şirketlerinin 2026 yılında ayakta yolcu taşımaya hazırlandığı belirtildi. Avrupa merkezli birçok havayolu şirketinin İtalyan tasarım firması Aviointeriors tarafından geliştirilen ve bisiklet selesini andıran bir koltuğun üzerinde yarı ayakta seyahat etmeye fırsat tanıyan Skyrider 2.0 adlı koltuğu kullanmaya hazırlandığı belirtilen haberlerde, firmaların koltuk mesafesini azaltarak 2 saat veya daha kısa süren uçuşlarda yüzde 20 daha fazla yolcu taşımayı hedeflediği aktarıldı.

"1 ila 5 Euro arasında fiyatlara bilet satılabilecek"

Daha az yer kaplayan ve daha hafif olan Skyrider 2.0 koltuk tasarımının temizlik, yakıt ve kabin içi bakım maliyetlerini azaltacağı vurgulan haberlerde, firmaların bu sayede 1 ila 5 Euro arasında değişen fiyatlara bilet satabileceği iddia edildi.

Yolcular yeni konsepte sıcak bakıyor

Bazı yolcuların söz konusu yeni konsepte şimdiden sıcak baktığı aktarılırken, kimilerinin ise güvenlik ve konfor kaygıları taşıdığı belirtildi. Ayrıca sivil havacılık otoritelerinin söz konusu konsepti hala resmi olarak onaylamadığı hatırlatıldı.

