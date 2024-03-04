Uçan otomobilin fiyatı belli oldu: 2025'te üretilecek

ABD'li teknoloji şirketi Alef Aeronautics, uçak otomobili piyasaya sürmek için gün sayıyor. CNBC'deki habere göre Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla tarafından da desteklenen Alef Aeronautics'in yeni piyasaya süreceği uçan otomobil Model A'nın fiyatı belli oldu. Otomobil ABD'de 300 bin dolar fiyatla satışa çıkacak.

Şirkek Model A'nın şu ana kadar 2850 adet ön sipariş aldığını duyurdu. Ön sipariş için firmanın internet sitesine 150 dolarlık bir depozito yatırmak yeterli. Aracın ne zaman üretileceği de netleşti. Alef’in CEO’su Jim Dukhovny "Bir aksilik olmazsa ilk otomobil 2025 sonunda üretilecek" dedi.