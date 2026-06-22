ÜÇGE, Bursa TEKNOSAB’da yeni fabrika kuracak

ERHAN BEDİR / BURSA

Şirketin grup firmalarından ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri’nin Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) kuracağı yeni fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı. ÜÇGE’nin yarım asırlık tecrübesiyle hayata geçirilen yatırımın, şirketin üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra teknolojik altyapısını güçlendirmesi ve uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Temel atma töreninde konuşan ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras, şirketin 50 yıllık birikimini geleceğe taşıyan önemli bir adım attıklarını belirterek, “50 yıllık yolculuğumuz boyunca üretim gücümüzü, yenilikçi yaklaşımımızı ve birlikte başarma kültürümüzü sürekli geliştirdik. Temelini attığımız yeni fabrikamız, bu güçlü mirasın geleceğe taşınmasının önemli bir simgesi olacak. Kurucumuz merhum Gökçin Aras’ın vizyonu doğrultusunda ÜÇGE markasını daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras da yeni fabrikanın üretim yetkinliklerini ve rekabet gücünü artıracağını vurgulayarak, “Bu yatırımla üretim kapasitemizi ve teknolojik altyapımızı güçlendirmeyi, müşterilerimize daha etkin çözümler sunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyümenin teknoloji, inovasyon ve güçlü üretim altyapısından geçtiğine inanıyoruz. Yeni fabrikamız da bu vizyonun önemli bir parçası olacak” diye konuştu.

Teknoloji, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yatırımlarını sürdüren ÜÇGE, yeni fabrikayla birlikte hem yurt içindeki üretim gücünü artırmayı hem de küresel pazarlardaki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.