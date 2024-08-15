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Ücretli çalışan sayısı aylık bazda geriledi

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,4 artarken, geçen aya göre azaldı.

Haber Merkezi
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Ücretli çalışan sayısı aylık bazda geriledi
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 82 bin 853 kişi iken, 2024 yılı haziran ayında 15 milyon 601 bin 552 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yaz döneminde “konaklama ve yiyecek faaliyetlerinin” yüzde 8,4’lük artışının da etkisiyle yüzde 4,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,4 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

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