Ücretli çalışan sayısı mart itibariyle 23,4 milyona yaklaştı

MEHMET KAYA - ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu Mart ayı istatistiklerini yayınladı. Buna göre, emekli olup çalışmaya devam edenler hariç olmak üzere aylık bazda özel sektörde ücretli çalışanlar ile memur sayısında artış olurken; esnaf, çiftçi ve işverenlerin sayısında azalış gözlendi. Türkiye’de bahar aylarından itibaren tarım-gıda, turizm ve inşaatın etkisiyle çalışan sayısında artış görülmeye başlanıyor.

SGK verilerine göre iş yerinde ücretli çalışan kişiler (4/a) Mart 2026 itibarıyla, bir önceki yıl aynı aya göre 385,6 bin kişi, bir önceki aya göre ise 54,9 bin kişi arttı. Bu kapsamda çalışan toplam kişi sayısı da 16 milyon 672 bin kişiye çıktı. Özel sektörde ağırlıklı olarak aralık ve ocak aylarında emeklilik yoğunlaştığı için, yıl sonlarındaki istihdam sayısında hızlı düşüşler gözleniyor. Memurların kapsandığı 4/c statüsünde çalışanlarda da artış sürüyor. Mart ayı itibarıyla toplam bu statüde çalışan sayısı, bir önceki yıl aynı aya göre 38 bin kişi, bir önceki aya göre 14,2 bin kişi artarak 3 milyon 688,5 bin kişiye ulaştı. Memurlar, genellikle yaş sınırına kadar çalışmayı sürdürdüğü için emeklilik hızı görece diğer çalışanlara kıyasla daha yavaş seyrediyor. 2025 sonuna göre memur sayısında azalış görülmedi.

EYT’li çalışan 2 milyonun üstünde

Mart ayı itibarıyla emekli olup da çalışmaya devam eden kişi sayısı, 2025 yılı sonuna göre 606 kişi azalmakla birlikte, 2 milyon 149 bin kişiyle, 2 milyon sınırının üzerinde kalmaya devam etti. Özellikle EYT düzenlemesinin ardından çok sayıda kişi emekli olduktan sonra kayıtlı ya da kayıtsız çalışmayı sürdürdü. EYT düzenlemesi öncesi bu kapsamda çalışan kişi sayısı 946 bin kişiyken, düzenleme yılı olan 2023 sonunda 1,9 milyon kişiye, 2024’te ise 2,1 milyon kişiye ulaştı.

Tüm kategorilerde çalışan sayısı 25,5 milyonu aştı

Halen prim ödeyenler ve emekli olup da çalışmasını sürdürenler dahil tüm kategorilerde çalışan sayısı 2026 Mart ayı itibarıyla 25 milyon 525 bin kişi oldu. Toplam kayıtlı çalışanlar Mart ayı itibarıyla 2025 sonuna kıyasla 347,7 bin kişi azalış gösterdi. Emekli olup çalışmayı sürdüren kişi sayısındaki yavaş değişim dikkate alındığında, EYT’nin etkisinin geçmişe kıyasla azaldığı, emekli olanların önemli bir kısmının kayıtlı çalışmayı devam ettirmediği sonucu çıkıyor. Diğer yandan bu kişilerin kayıt dışı çalışması olgusu da bulunuyor.