  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2 artarak 15,9 milyon oldu
Takip Et

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2 artarak 15,9 milyon oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2 artarak 15,9 milyon oldu
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Haziran 2024'te 15 milyon 612 bin 472 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2 artışla 15 milyon 925 bin 359 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,1 azalırken, inşaatta yüzde 8,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 3,1 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azalırken, inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttıİnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttıEkonomi
Faizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlarFaizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlarEkonomi
Zirai don, depo ve nakliye maliyetleri... Elmanın kilosu 3 haneleri bulduZirai don, depo ve nakliye maliyetleri... Elmanın kilosu 3 haneleri bulduEkonomi
Bakanlık ifşa etti: Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Ekonomi

 

Ekonomi
Bitlis'te kavun hasadı başladı: Üreticiler hasattan memnun
Bitlis'te kavun hasadı başladı: Üreticiler hasattan memnun
Ziraat Bankası'ndan yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar
Ziraat Bankası'ndan yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Sivas’ta konut pazarında yükseliş trendi: Satışlar yüzde 30 arttı
Sivas’ta konut pazarında yükseliş trendi: Satışlar yüzde 30 arttı
İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı
İnşaat üretim endeksi yıllık yüzde 24,9 arttı
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı