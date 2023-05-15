Ücretli çalışan sayısı yüzde 6,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı.

Böylece ücretli çalışan sayısı 2023 yılı mart ayında 13 milyon 862 bin 333 kişiden 14 milyon 757 bin 342 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 16,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,6 arttı.

Aylık yüzde 0,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.