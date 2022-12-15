Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 861 bin 65 kişi iken, 2022 yılı Ekim ayında 14 milyon 883 bin 717 kişi oldu.



2022 yılı Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 5,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,5 arttı.

Aylık artış yüzde 0,5

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda da artış kaydetti. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Söz konusu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.