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Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı

Yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyan toplu taşıma araçlarına devlet tarafından yapılan ödeme miktarı artırıldı. Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı
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Yaşlı, şehit yakını ve gaziler için de ücretsiz olarak taşıyan toplu taşıma araçları sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi arttı. Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şehir için toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçlarına verilecek aylık miktarı 3 bin 375 TL’den 4 bin 658 TL’ye çıkarıldı.

Ankara ve İstanbul’da hizmet veren toplu taşıma araçlarına verilen aylık destek miktarı 4 bin 500 TL’den 6 bin 210 TL’ye yükseltildi.

Destek miktarı diğer büyükşehirlerde 4 bin 658 TL, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 TL olarak açıklandı.

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