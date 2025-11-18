Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

  1. Ekonomim
Temmuz-eylül döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik işsizlik verilerinde revizyona da gitti.

