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Uçuşu rötar yapan yolculara tazminat hakkı tanındı! İşte ödenecek tazminat miktarı...

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile uçuşu rötar yapan yolculara tazminat hakkı tanındı. İç hat uçuşlarında 3 saat ve daha uzun rötar durumunda 100 Euro, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 250 ile 600 Euro arasında tazminat ödenecek.

Haber Merkezi
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Uçuşu rötar yapan yolculara tazminat hakkı tanındı! İşte ödenecek tazminat miktarı...
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" ile uçağı rötar yapan yolculara tazminat hakkı doğdu.

İç hat uçuşları için 100 Euro tazminat ödenecek

Buna göre; uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde yolculara iç hat uçuşları için 100 Euro tazminat ödenecek.

Dış hat uçuşları için 600 Euro'ya kadar tazmint

Bu miktar, yurt dışı uçuşları için kilometre bazında farklılık gösteriyor. Dış hat uçuşlarında yolculara; 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Euro, 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro, 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Euro tazminat ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacağı belirtildi.

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