Ucuz enerji, dijitalleşme ve eğitim önceliğimiz olacak

VEYSEL AĞDAR

İOSB’nin üretim, istihdam ve ihracat açısından Türkiye ekonomisinin kalbinde yer aldığını kaydeden Mehmet Mutlu, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada sorunları sadece tespit eden değil, çözüme dönüştüren bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini kaydetti.

İOSB’de sanayicilerin artan maliyetler, daralan pazarlar ve nitelikli iş gücü bulma konusunda ciddi zorluklar yaşadığını ifade eden Mutlu; yeni dönemde öncelikli hedeflerinin ucuz ve sürdürülebilir enerji, mesleki eğitim ve nitelikli eleman ihtiyacı ile trafik ve lojistik sorunlarının çözümü olacağını belirtti.

Enerji maliyetlerini düşürme ve GES yatırımları

Yeni dönemde sanayicilerin maliyetlerini düşürmeyi öncelikli hedef olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Mutlu, İOSB’de ucuz ve sürdürülebilir enerji yatırımlarına hız vereceklerini söyledi. Bölgedeki çatı potansiyelinin güneş enerjisi (GES) yatırımları için değerlendirileceğini belirten Başkan Mutlu, “Kendi enerjimizi kendimiz üreterek sanayicimizin üzerindeki maliyet baskısını azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

İhracat için destek birimi

Mesleki eğitim ve nitelikli eleman sorununun neredeyse tüm sanayicilerin ortak şikâyeti olduğunu dile getiren Mutlu, mesleki eğitim merkezleri ve çıraklık okullarıyla iş birliklerini artıracaklarını belirterek, bu alanda planlanan çalışmaların yeni dönemde hız kazanacağını söyledi.

İhracatın Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı öneme de dikkat çeken Mutlu, İkitelli OSB bünyesinde "İhracat Destek Birimi" kurulacağını; bu birimin pazar araştırmaları, alıcı-satıcı eşleştirmeleri ve ihracat prosedürleri konusunda sanayicilere destek vereceğini ifade etti. Ayrıca “Dijital İkitelli - Yapay Zekâ Destekli OSB” projesiyle bölgedeki tüm üreticilerin dijital envanterinin çıkarılması ve çok dilli bir web altyapısı ile küresel alıcılara ulaştırılması planlanıyor.

Yeşil OSB çalışmalarımız sürüyor

Yeşil OSB ve karbon ayak izi salınımının kurdukları Çevre Birimi’nin yakın takibinde olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Mutlu, “Uluslararası standartlar yakın gündemimizde ve sanayicilerimizi bu konularda farkındalığa ulaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

İOSB’nin yeni yönetimi

Mehmet Mutlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda oluşan yeni yönetimde görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti: