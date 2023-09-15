"Ucuz ithalat politikası haksız rekabet yaratıyor"

İmam GÜNEŞ / KOCAELİ

Merdiven altı firmalar, madeni yağ sektöründe de haksız rekabeti artırdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bağlı lisanslı şirketler; TSE belgesi, ciro üzerinden teminat, katkı payı gibi gider kalemlerine sahipken diğer kuruluşların bu maliyetlerden kaçınması özellikle ihracat cephesinde fiyat tutturma sorunu yarattı.

İthalat yapan firmalarda da bu süreçlerin yasal olarak geçerli olmadığına dikkat çeken Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı Tayfun Koçak, “İthal edilen ürünlerde de haksız rekabet var. İthalatta neden TSE zorunluluğu yok? Ya bizden de kaldırın ya da onlara zorunlu tutun. İthalatçı firmalar EPDK’ya katkı payı da ödemiyor. Biz bağlı bulunduğumuz vergi dairelerine ciro üzerinden teminat verirken ithalatçı firmalar böyle bir zorunluluğu da yok” dedi.

5 sent için hesap yapılıyor

Bazen 5 sent için bile hesap yapıldığının altını çizen Koçak, “Maliyet hesabı yapıyoruz. İthalat yapmak şu an daha uygun. Devletimizin ihracat politikası varken neden ithalatın önü açılıyor? Sektör ile ilgili alınacak kararlarda sektörün paydaş kurumlarının görüşlerinin alınması lazım” diye konuştu.

2000’li yıllardan sonra sektördeki yerli oyuncusu sayısının arttığını belirten Koçak, EPDK’dan lisans alan firma sayısının 130 olduğunu, bu firmaların çoğunun ihracatçı olduğunu dile getirdi.

Üretimin artmasıyla beraber rekabetin de geliştiğini ifade eden Koçak, “Sadece kendi sektörümüze değil otomotiv, makine gibi sektörlere de katkı sağlıyoruz. Yıllık iş hacmimiz 5 milyar dolar civarında. Dünyada madeni yağ ihracatı 45 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’nin ise 1 milyar dolar ihracatı var. Dünyadan aldığımız payı artırmamız lazım. İhracatımızda kısmi bir yükseliş var ancak ithalatımız daha fazla artıyor. Cari açık da yükseliyor. Haksız rekabet ortadan kalkarsa cari açığı azaltırız” açıklamasını yaptı.

“Devlet destekli yatırımlar Türkiye’yi üs haline getirir”

TÜPRAŞ gibi şirketlerin olmasının sektör için şans olduğuna değinen Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “ TÜPRAŞ’ın baz yağ üretiminde dünya standartlarına geçmesi lazım. Katık da bir diğer sorunumuz. Bir kısım Türkiye’de üretiliyor ancak ithal ağırlıklı. Özel sektörün maliyet nedeniyle üretim yapması zor. Yatırımların devlet-özel sektör işbirliğinde yapılması lazım. Kendi yağımızı ve komponentlerimizi üretmemiz gerekiyor. Yağ olmazsa uçak kalkmaz, gemiler gitmez. Stratejik olarak görmeli, bu alana yatırım yapmalıyız. Türkiye bulunduğu konum itibariyle bölgenin madeni yağ üreticisi olabilir. Petrol kaynaklarına yakınız, rafinelerimiz var. Bunu yapabiliriz. Devletimizin desteğiyle Türkiye’yi madeni yağ üssü haline getirebiliriz.”

ABD’de depo kuracak, kıtaya ihracatını yayacak

Madeni yağ, gres, antifriz gibi ürünleri üreten Koçak Petrol, 1921 yılında kurulan ABD’li Speedol şirketini 2011 yılında bünyesine kattıktan sonra ihracat ağını genişletmeye başladı. Markayı satın aldıktan dünyada bilinirliliği artan Koçak Petrol, 32 ülkeye ihracat yapıyor. Üretimin yüzde 15’inin ihracat olduğu bilgisini veren Koçak Petrol Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Koçak, “Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Madeni yağ sektörümüz 122 ülkeye ihracat yapıyor. ABD pazarına açılma kararı aldık. Bu sene Missouri’de depo kurup Amerika kıtasına satışlarımızı oradan yapacağız” dedi.

Düzce’ye 25 milyon dolarlık yatırım

Savunma sanayiinin yağlarını tedarik eden Koçak Petrol, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Demir Yolları gibi önemli kurumlarla çalışıyor. İHA’ların da onaylı tedarikçisi olan şirket, yeni bir yatırım kararı alarak Tuzla Pelitli’deki üretimini Düzce’ye taşıyacak. Gümüşova’da 46 bin metrekarelik yer aldıklarını söyleyen Koçak Petrol Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Koçak, “Yatırımın tamamını yılsonunda yapmayı bitirmeyi planlıyoruz. Kademeli geçiş yapıyoruz. 20-25 milyon dolar arası bir maliyet olacak. Yıllık ortalama 25 bin ton olan üretim kapasitemizi 3 katına çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.