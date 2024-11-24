Ucuza alanlar şanslı! Kışın herkesin kullandığı içeceğe %100 zam geldi

Sektör temsilcileri, ıhlamur fiyatlarındaki artışın birden fazla nedene dayandığını ifade ediyor. Öncelikli olarak, artan üretim maliyetleri dikkat çekiyor. İklim değişikliği ve olumsuz hava koşulları, ıhlamur üretimini sekteye uğratarak tedarik zincirinde aksamalara yol açıyor. Bunun yanı sıra, yükselen iş gücü ve yakıt maliyetleri de fiyat artışını tetikleyen diğer faktörler arasında yer alıyor.

Geçen sene 600-700 TL bandında satılan ıhlamur gelen zamla birlikte kilosu 1000-1500 TL arasında satılmaya başlandı.

Uzmanlar uyardı

Ihlamur fiyatlarının iki katına çıkması, tüketiciler için ekonomik bir yük oluşturabilir. Çay firmalarının bu zammı yansıtmaması veya indirim yapması beklenmiyor. Fakat uzmanlar, ıhlamurun faydalarından yararlanmak isteyenlerin fiyat artışına rağmen bu bitkiden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.

Tedarikçiler, fiyat artışının geçici olabileceğini ancak ıhlamur talebinin her zaman yüksek olduğunu ifade ediyor. Ancak, iklim koşullarının nasıl gelişeceği ve üretimin ne zaman normale döneceği hakkında belirsizlikler devam ediyor. Ihlamurda yaşanan yüzde 100'lük zam, hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli değişikliklere yol açacak. Bu artış, sadece bitkinin fiyatını değil aynı zamanda halk sağlığını da doğrudan etkileyebilir. Yine de, birçok kişi için ıhlamur sağlığa olan faydaları nedeniyle vazgeçilmez olmaya devam ediyor.