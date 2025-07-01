UFK Başkanı Cem Şenocak: Küçük üretici ağır etkilendi, destek şart

TBMM Zirai Don Hasar Tespit Komisyonu’nun 28 Haziran’da Ordu’da yaptığı toplantıya katılan Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, özellikle 12-13 Nisan tarihlerinde yaşanan don felaketinin fındık başta olmak üzere pek çok tarımsal üründe ciddi kayıplara neden olduğunu belirtti.

Ordu ilinde 0 ila 1300 metre rakım arasındaki alanlarda yoğun zarar görüldüğünü söyleyen Şenocak, “Zarar oranı yüzde 50’nin üzerinde. Bu da önümüzdeki sezon fındık fiyatlarında artış beklentisini doğuruyor” dedi.

"300 metre rakım üzerindeki küçük üretici neredeyse tamamen zarar gördü"

Zararın özellikle eğimli arazilerde üretim yapan küçük çiftçileri etkilediğini ifade eden Şenocak, “300-500 metre rakım ve üzerindeki, miras yoluyla bölünmüş tarlalarda üretim yapan küçük üreticiler neredeyse tamamen zarar gördü. Bu kesime yönelik kredi destekleri, borç ertelemesi ve benzeri önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Alan Bazlı Destek yeniden ilk haline getirilmeli"

Alan Bazlı Gelir Desteği sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Şenocak, özellikle eğimi yüzde 6’nın üzerindeki alanlarda üretim yapan çiftçilere dönüm başına 100 dolar düzeyinde destek verilmesini önerdi. “Bu sistem 2009 yılında uygulanmaya başlandı. Bugün geldiğimiz noktada, afetler karşısında üreticiyi koruyacak şekilde yeniden yapılandırılması şart” dedi.

"2025’te fiyat artışı rekolte kaybını telafi edebilir"

Fındık ihracatında 2024 sezonu için 330 bin tonluk iç fındık hedefinin 315 bin tona revize edildiğini, bu miktarın kabuklu karşılığının 600-630 bin ton civarında olduğunu aktaran Şenocak, “Bu hacimle yılsonunda 2,5 ila 3 milyar dolar arasında döviz girdisi bekliyoruz” dedi.

2025 sezonu için rekoltede düşüş riski olduğunu belirten Şenocak, “Fiyatların yüksek seyretmesi, miktardaki kaybı telafi edebilir. Her şeye rağmen bu yıl 3 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağız. Önümüzdeki yıl da fiyatların artmasıyla bu seviyenin üzerine çıkabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

“Gerçek rekolte hasatla birlikte ortaya çıkacak”

Yeni sezonun rekolte tahminlerine ilişkin çok sayıda yorum yapıldığını belirten Şenocak, “Ancak gerçek rekolte, büyüklerimizin dediği gibi, fındık çuvala girince belli olacak. Hasat tamamlanmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.