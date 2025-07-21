UFK Başkanı Şenocak: Fındıkta haksız rekabete karşı şeffaf ihale sistemi kurulsun

VEYSEL AĞDAR

Rekabet Kurumu’nun kararlarını hem de sürece dair tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, fındığın itibar kaybına uğradığını ve bu gidişatın Türkiye için döviz kaybı ve ekonomik zarara yol açabileceğini belirtti.

Rekabet Kurumu’na yapılan şikâyetler ve açılan davaların, sektördeki rahatsızlığı açıkça gösterdiğini vurgulayan Şenocak, “Ferrero’nun üreticiden ve tüccardan doğrudan fındık almasının yapısal sorunlara neden olduğunu dile getirerek, “Bu durum deveyle karıncaları yarıştırmak gibi. Ferrero ile çalışanlar kazanıyor, diğerleri ayakta kalmakta zorlanıyor” diye konuştu. Ferrero’nun iç fındık ihtiyacını kalite, vade ve fiyat kriterlerine göre açık ihalelerle karşılamasının sektöre standart getireceğini belirten Şenocak, “Tüm alımlar açık ve şeffaf ihaleyle yapılmalı. Kaliteye göre sınıflandırılmış fiyatlandırma (A/B/C sınıfı Gibi) hem düzen getirir hem de adil rekabeti sağlar” dedi.

“Deveyle karıncaları yarıştırılmamalı”

Şirketin fındık ticaretinden çekilerek katma değerli mamul ürün üretimine yönelmesi gerektiğini söyleyen Şenocak, Bu dönüşümün devlet ve sektör paydaşları tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Ferrero ihtiyacı olan fındığı alsın, işlesin ve ihraç etsin. Ama ticaret faaliyetleri gözden geçirilmeli. Hem kendisi hem de üretici bu sayede zarar görmemiş olur” diye konuştu. Rekabet Kurumu’na yapılan şikâyetler ve açılan davaların, sektördeki rahatsızlığı açıkça gösterdiğini vurgulayan Şenocak, “Ferrero’nun üreticiden ve tüccardan doğrudan fındık almasının yapısal sorunlara neden olduğunu dile getirerek, “Bu durum deveyle karıncaları yarıştırmak gibi. Ferrero ile çalışanlar kazanıyor, diğerleri ayakta kalmakta zorlanıyor” diye konuştu.

“Mamul üretimine odaklanmalı”

Ferrero’nun esas kazancının işlenmiş ürünlerden geldiğine dikkat çeken Şenocak, doğrudan ticaretten çekilmenin, hem sektörün dengesi hem de şirketin uzun vadeli çıkarları açısından daha faydalı olacağını söyledi. Ayrıca, düz arazilerde yaygınlaşan fındık dikiminin sebze ve meyve üretimini tehdit ettiğini belirterek, “Bu da gıda enflasyonunu tetikliyor” uyarısında bulundu.