UFK, fındıkta yeni destekleme mimarisini Ankara’ya taşıdı

Türkiye genelindeki ürün konseyleri başkanları, Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan İbrahim Yumaklı ile Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda konseylerin temsil ettiği ürünlerde yaşanan yapısal sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Gündeme gelen başlıklardan biri de fındık oldu. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, fındıkta üretimin sürdürülebilirliği için destekleme modelinin güncellenmesi gerektiğini belirterek, özellikle Alan Bazlı Gelir Desteği’nin “arazi eğimi” kriterine göre revize edilmesi talebini Bakan Yumaklı’ya sundu.

Aynı destek modeli, farklı arazi yapıları için adil değil

Şenocak, fındık üretim alanlarının homojen olmadığını vurgulayarak, düz ve alternatif ürün yetiştirilebilen ovalarla; fındıktan başka üretim şansı bulunmayan, miras yoluyla bölünmüş, küçük ve sarp arazilerin aynı destekleme modeli ile ele alınmasının adil sonuç üretmediğini ifade etti.

Yüzde 6 ve üzeri eğime sahip arazilerde üretim yapan çiftçilerin:

- Yüksek maliyet baskısı altında olduğu,

- Alternatif ürün şansının bulunmadığı,

- Küçük ve parçalı bahçelerde üretim yaptığı,

- Üretimden kopma riski taşıdığı belirtildi.

Bu nedenle, meyilli ve alternatifsiz araziler için ayrıcalıklı bir destek modeli oluşturulması gerektiği dile getirildi.

Göç ve kırsal yaşamın korunması için şart

Şenocak, konunun yalnızca tarımsal değil sosyal bir boyut taşıdığına da dikkat çekti. Bölge üreticisinin geçim zorluğu nedeniyle büyükşehirlere göç ettiğini, doğru destekleme modeli ile üreticinin yeniden bahçesine dönebileceğini söyledi. Bu çerçevede, sürece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da katkı sunmasının faydalı olacağı ifade edildi.

Doğru destek, üretimi ve paydaşları birlikte korur

UFK’nin önerisinin yalnızca üreticiyi değil; tüccar, sanayici, imalatçı ve ihracatçıyı da kapsayan bütüncül bir fındık politikası ihtiyacına dayandığını belirten Şenocak, kısa, orta ve uzun vadeli planlamayla üretimin korunmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Önceliğin, hangi fındık arazisinin nasıl destekleneceğine dair sağlam bir veri ve sistem altyapısı oluşturmak olduğuna işaret edildi.

“Arazi eğimi modeli” ile stratejik kazanımlar

Önerilen modelin hayata geçmesi halinde:

- Meyilli arazilerde üretimin devamlılığı sağlanacak,

- Üreticinin üretimden kopması engellenecek,

- Kırsaldan kente göç yavaşlayacak,

- Düz arazilerde kontrolsüz fındık dikimi azalacak,

- Diğer tarımsal ürünlere yönelim artarak gıda arzına katkı sağlanacak,

- Türkiye’nin küresel fındık pazarındaki rekabet gücü korunacak.

Şenocak, 2009 yılında başlatılan Alan Bazlı Gelir Desteği modelinin bu yaklaşımla geliştirilmesi halinde, hem üretici refahı hem de ihracat ve döviz girdisi açısından orta ve uzun vadede güçlü kazanımlar elde edileceğini ifade etti.