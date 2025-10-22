UFK’dan çağrı: Kahverengi kokarca ile pandemi mücadelesi şart

Bu mücadele tarımda geçmişte pandemi mücadelesi ile eş değerde görülmeli diyen UFK Başkanı Cem Şenocak, 2017 yılında Gürcistan sınırımızdan sızarak, Artvin ve çevresinde lokal olarak görülen kahverengi kokarcanın başta fındık olmak üzere tarım üretimine milyarlarca doların üzerinde maddi hasar verdiğini kaydetti.

Şenocak, Amerika’da yaklaşık 25 yıldır, İtalya’da 15 yıldır, Gürcistan’da 10 yıldır görülen kahverengi kokarca zararlısı ile 2015 yılında Gürcistan’da görüldüğü andan itibaren, mücadelenin başladığını söyledi. Şenocak, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) iş birliğine gitmiş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü de biyolojik mücadelede en önemli bir adım olan “Samuray Arısı” üretimine başlanmıştır. Fındık Araştırma Enstitüsü, üniversiteler ile diğer kurumların da çabasıyla yaklaşık 1 milyon adet Samuray Arısı (Trissolcus japonicus) varlığına ulaşılmıştır” dedi.

40 milyar dolarlık ihracat risk altında

Böceğin asıl zararının başta fındık olsa da tüm tarım ürünlerini tehdit ettiğini ifade eden Şenocak, “Fındık, tek başına 2,5- 3 milyar dolar gelir sağlamaktadır ve bu gelir risk altındadır. 35-40 milyar dolarlık tarımsal ihracat gelirimiz de aynı riskle karşı karşıya. Kahverengi Kokarca için bir tarımsal pandemi demek hiç de abartılı olmaz. Tarımsal COVİD’le karşı karşıyayız” diye konuştu.

Yapılması gerekenler ve çözüm yoları

Aşağıdaki 4 madde öncelikli tüm fındık üretim bölgesinde ve zararlı böceğin az da olsa görüldüğü tüm tarım alanlarında, ülkemizin tamamında uygulanmalıdır.

Yöntem gelişmeye ve önerilere açık olmakla beraber;

1) 2025 yılında Altınordu Ziraat Odası’nın başlattığı, böceğin yoğun görüldüğü bölgelerde, bez veya duvarlara sıkılan koku ve zehir yöntemi ile toplu imha yöntemi, bilimsel adıyla feromon tuzak,

2) Kışlakların ve şüpheli yerlerin gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin müdahalesi, muhtarların destek ve iknaları, o anda ikamet edilemeyen hanelerin köylerde ikamet eden yakınlarının refakati ile sonbahar ve ilkbaharda en az iki kere ilaçlanması,

3) Kışlak çıkışlarında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı ilaçlarının bahçelere belli aralıklarla uygulanması, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, ziraat odaları ve mahalle muhtarları tarafından uygulanması,

4) İlacın etkisi geçtikten sonra veya mezarlıklara, ormanlık alanlara, Samuray Arıları bırakılmalı, bu yöntemlerle zararlı böceği büyük ölçüde baskı altına almak, tüm ülkemizde uygulanmak şartıyla mümkün olacak ve başarı oranı % 90’ların üzerine çıkacaktır.