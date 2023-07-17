UHK'dan TMO alımlarına ilişkin üreticilere tavsiye

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, buğday ve arpa arzının yoğun olduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, üreticinin ürün arzında TMO’ya yöneliminin en üst düzeyde olduğunu bildirdi.

TMO'nun, çiftçinin ürününü Nisan 2024'e kadar alacağını hatırlatan Taşpınar, şunları kaydetti:

"TMO tarafından, 26 Haziran 2023'te hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için 2023/24 sezonu satış fiyatlarını ton başına makarnalık buğdayda 10 bin 200 lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 350 lira, arpada 7 bin 725 lira olarak açıklanarak, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet ilave edilmek suretiyle satış fiyatının tespit edileceği, sanayicilerimizin ve hububat ticaretiyle iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat döneminde temin etmelerinin uygun olacağı duyurulmuştur. Bu duyuru ile sanayici ve tüccarın da alıma başladığı görülmüş, serbest piyasada fiyatlar yukarı yönlü seyretmeye başlamıştır."

Ülke genelinde hasadın dar bir periyoda sıkışması ve üreticilerin de aynı günlerde ürünlerini TMO'ya satmak istemesi nedeniyle TMO randevu sisteminde yoğunluk yaşandığını vurgulayan Taşpınar, TMO'nun üreticilerin randevu almak kaydıyla ÇKS'ye kayıtlı ürününün tamamını alacağına dikkati çekti.

Taşpınar, üreticinin arz ettiği ürünü daha hızlı almak üzere alım kapasitesini artırdığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürün arzındaki yoğunluğun doğal sonucu olarak TMO randevu sisteminde sıkışıklığa neden olabileceği bilinciyle bu süreçte üreticilerimize tavsiyemiz sabırlı olmaları, ürünü satmak için acele etmemeleri, ürünlerini TMO fiyatları düzeyinde piyasaya pazarlayabilecekleri bir zaman dilimine makul sürede ulaşılabileceği beklentilerini güçlü tutmalarıdır."