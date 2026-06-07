UİB, 3,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

UİB'in 2026 yılının ilk beş ayındaki ihracat tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında artarak 17 milyar 737 milyon 668 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ihracatı Mayıs ayında 2,9 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Mayıs ayında ihracatı 2 milyar 916 milyon 377 bin dolar olarak gerçekleşirken, bu yılın beş aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 4'lük artışla 15 milyar 215 milyon 167 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ihracatı Mayıs ayında 91,3 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB), Mayıs ayı ihracatı 91 milyon 296 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2026'nın ilk beş ayındaki ihracat toplamı ise 509 milyon 716 bin dolara ulaştı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden (UHKİB) Mayıs ayında 72,3 milyon dolar ihracat

Mayıs ayında 72 milyon 375 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 5 aylık ihracatı toplamı ise 342 milyon 511 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ihracatı Mayıs ayında 17,4 milyon dolar

Mayıs ayında 17 milyon 459 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), 2026 yılının ilk beş aylık ihracatı ise 87 milyon 427 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (UYMSİB) Mayıs Ayında 10,7 milyon dolarlık ihracat

Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3'lük artışla 10 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 5 aylık dönemde toplam 58 milyon 934 bin dolarlık dış satışa imza attı.