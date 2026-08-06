UİB'ten Temmuz'da 3,9 milyar dolarlık ihracat

ERHAN BEDİR / BURSA

Küresel ekonomide jeopolitik gerilimler ve yükselen girdi maliyetlerinin etkisinin sürdüğü dönemde elde edilen performansı değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, ihracatçıların tüm zorluklara rağmen küresel pazarlardaki varlığını koruduğunu söyledi. Yazıcı, 2026 yılına artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik risklerle girildiğini belirterek, “Şubat ayı sonunda Körfez’de başlayan ABD/İsrail-İran Savaşının bölgeye yayılması dünya ekonomisini zorladı. Enerji ve petrokimya ürünleri başta olmak üzere temel endüstriyel ham maddelerde yaşanan büyük fiyat artışlarına rağmen faaliyetlerimizi ve küresel pazarlardaki varlığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

OİB’in ihracatı 3 milyar 200 milyon dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Temmuz ayı ihracatı 3 milyar 200 milyon 497 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 7 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 3,74’lük artışla 21 milyar 888 milyon 344 bin dolara ulaştı.

UTİB’in ihracatı 106 milyon $ oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Temmuz ayında geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 3,8’lik artışla 106 milyon 6 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in 7 aylık ihracatı ise 721 milyon 334 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB’ten 91 milyon $ ihracat

Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5’lik artışla 91 milyon 35 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), Ocak-Temmuz dönemi ihracatı toplamı ise 512 milyon 237 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB’in ihracatı 23,4 milyon $

Temmuz ayında 23 milyon 443 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 7 aylık dönemindeki ihracatı ise 131 milyon 706 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

UYMSİB’ten 23,8 milyon $'lık ihracat

Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73’lük artış göstererek 23 milyon 865 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 7 aylık dönemde toplam 101 milyon 6874 bin dolarlık dış satışa imza attı.