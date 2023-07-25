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UKOME, toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.

Haber Merkezi
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

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