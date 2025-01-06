UKOME'DEN toplu taşımaya zam kararı!

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, İstanbul’da toplu ulaşıma yapılacak olası zamlar gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında zam yapılmasını içeren teklifini sundu. Bu teklif, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, füniküler ve taksi ücretlerini kapsıyor. UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 6 Ocak’ta yapacağı toplantıda zam oranı netleşecekti. Ancak, İBB'nin önerdiği yüzde 55'lik zam teklifi, toplantı sonunda kabul edilmedi.

Teklif yüzde 46.09'a düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yapılmasını istediği yüzde 55'lik zam teklifi yüzde 46.09'a düşürüldü. Ancak bu oran da kabul edilmedi ve zam teklifi tekrar görüşülmesi için alt komisyona gönderildi.

Bundan sonraki süreçte alt komisyonda yapılacak toplantılar sonrası ortaya çıkacak zam teklifi UKOME gündemine getirilecek ve sonrasında teklif oylanacak.

Mevcut ücretler

Tam bilet 20 lira

Öğrenci 9.76 lira

Öğretmen ve 60 yaş 14,32 lira

Öğrenci abonman 282,5 lira

Tam abonman 1569 lira

Metrobüs Tam 29,68 lira

Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş 16,28 lira

Metrobüs Öğrenci 9,76 lira

İETT tarafından 25 milyar lira sübvansiyon

Toplantıda yeni oranlar oylanmadan önce yapılan açıklamalarda artan maliyetlere değinildi. İETT verilerine ilişkin yakıt giderlerinin 10 katına çıktığı ancak bilet fiyatlarının bu oranda artmadığı belirtildi. İETT tarafından 2024 yılında 25 milyar lira sübvansiyon sağlandığı aktarıldı.

Metro İstanbul’un da maliyetlerin gelirden fazla olduğu belirtildi. Gelirlerin gideri karşılama yüzdesi olarak pandemi döneminin de gerisine düşüldüğü vurgulandı.

Şehir hatlarında da benzer bir tablodan bahsedildi. Şehir hatlarında 2025 yılında fiyat ayarlaması olmadığı durumda gelirlerin giderin ancak yüzde 10’unu karşılayabileceği belirtildi.