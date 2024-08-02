Ukrayna ile STA gün sayıyor

Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko’nun Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin X hesabından açıklama yapan Sviridenko, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmede STA’nın yanı sıra, Ukrayna'nın yeniden inşası ve AB ile entegrasyonu bağlamında işletmeler arasındaki işbirliğinin genişletilmesi konularının gündeme geldiğini bildirdi. Yulia Sviridenko, görüşülen konular arasında bölgesel ticaret ve seyrüsefer güvenliğinin de bulunduğunu kaydetti.

Bakan Ömer Bolat da açıklamasında, “2023 yılında 7,3 milyar dolara ulaşan karşılıklı dış ticaret hacmimizi, yakında yürürlüğe girecek STA ile kısa sürede 10 milyar dolar yükseltme kararlılığımızı teyit ettik” dedi.

Ukrayna tarafı daha önce yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle geciken STA’nın, 2024 yılı başında ülke parlamentosunda onaylanabileceğini açıklamıştı.