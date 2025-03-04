Ukrayna’daki barıştan Türkiye kazançlı çıkabilir! İngiliz devinden dikkat çeken öngörü

İngiltere merkezli dünyanın en büyük bankalarından olan HSBC, olası Ukrayna-Rusya barış anlaşmasının enerji fiyatları, ticaret ve yeniden inşa faaliyetleri ile Orta ve Doğu Avrupa'nın geri kalanı ve Türkiye'nin beklentileri için önemli olduğunu belirtti.

HSBC, barış anlaşması olasılığının birçok belirsizliğe ve yol açabileceği derin jeopolitik değişimlere rağmen, Orta ve Doğu Avrupa'daki askeri harcamaların kalıcı olarak daha yüksek bir seviyeye geçme olasılığını güçlü gördüklerini belirtti. Bankaya göre AB mali kurallarının daha yüksek mali harcamalara izin verecek şekilde yenilenmesi gündemde olabilir ve artan borç pahasına da olsa bölgesel büyümeye fayda sağlayabilir.

Banka olası barış anlaşmasının, doğal gaz ve elektrik fiyatları halihazırda yüksek oranda sübvanse edildiğinden, enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu düşürücü etkisinin ihmal edilebilir düzeyde olacağını düşündüklerini ifade etti. HSBC'ye göre düşük enerji maliyetleri cari hesap dinamikleri üzerinde daha önemli ve olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

Bankaya göre Türkiye'nin Ukrayna ile ticari bağlantıları daha mütevazı olmakla birlikte, inşaat sektörü bundan faydalanmak için iyi bir konumda olabilir.

HSBC değerlendirmesinde, "Barışın Türkiye için daha önemli etkinin cari hesap dinamikleri üzerinde olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.