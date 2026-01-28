UKUB/Eçin: Sorunlardan çıkış yolu nitelikli üretimden geçiyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Eçin, kalıp sektörüne ilişkin değerlendirmelerinde 2025 yılının ekonomik açıdan beklendiği gibi durağan geçtiğini söyledi. Küresel ölçekte bölgesel savaşlar, ülkeler arası vergi ve ticaret kısıtlamaları ile hızla değişen teknoloji dengelerinin yılı belirleyen temel unsurlar olduğuna işaret eden Eçin, bu tabloya kalıp sektörünün de doğrudan maruz kaldığını vurguladı.

Kalıp sektöründe Avrupa’nın önde gelen ülkeleri olan Almanya, İtalya ve Portekiz’de de durumun Türkiye’den farklı olmadığını belirten Eçin, Çin’deki gelişmelerin ise ayrıca dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. Çin’de ekim ayında yüzde 60 seviyelerinde olan doluluk oranlarının kasım ve aralık aylarında yüzde 40’lara kadar gerilediğine dikkat çeken Eçin, bu durumun küresel rekabet açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Türkiye’nin artık maliyet açısından tercih edilebilir ülkeler liginden çıktığını söyleyen Eçin, “Finansal zorlukları yönetmeye çalışırken bir yandan da bu ağır rekabet ortamında ayakta kalma mücadelesi veriyoruz” dedi. Korumacılık, anti-damping ve benzeri önlemlerin kalıcı bir çözüm olmadığını vurgulayan Eçin, asıl çıkış yolunun teknolojiye yatırım, katma değerli üretim ve zamanında, kaliteli teslimat olduğunu ifade etti. Bu noktada sektörün tek ve çok güçlü bir rakibi olduğunun altını çizen Eçin, “Rakibimiz Çin. Çok kuvvetli ve son derece agresif. Her alanda” değerlendirmesinde bulundu.

UKUB’dan stratejik adımlar

Sektörü bekleyen tehditler karşısında UKUB olarak somut adımlar attıklarını belirten Şahan Eçin, Sac ve Plastik Kalıp Genel Tedarikçiler Çalıştayları’nın tamamlandığını açıkladı. İkinci aşamada ise çalıştay raporlarının hazırlanacağını, ardından Bakanlık, ana sanayi (OEM), sivil toplum kuruluşları ve Tier-1 firmalarla görüşmelerin sürdürüleceğini aktardı. Eçin, sürecin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütüleceğini belirtti.