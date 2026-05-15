ULAK, tedarik ettiği ürünleri yerlileştiriyor

MEHMET KAYA / ANKARA

Ankara Kalkınma Ajansı, ULAK'ın kullandığı bazı ürünlerin yerli olarak ürettirilmesi amacıyla ağırlığı KOBİ'lere yönelik olan çağrıya çıktı.

Ajanstan yapılan duyuruda çağrının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen ulusal çaptaki Tedarik Zinciri Yerlileştirme Programı kapsamında olduğu belirtildi. Programın büyük ölçekli firmaların yurt dışından aldığı ürün ve hizmetlerin, yerli üreticiler tarafından tedariğinin sağlanması, yerli üretim kapasitesinin artırılması, sanayiye yeni yetenekler kazandırılması yanında KOBİ'lerin büyük ölçekli kuruluşların tedarik zincirine dahil olmasını hedeflediği hatırlatıldı.

Son başvuru tarihi 6 Haziran

Daha önce benzer büyük üreticiler için de çağrıya çıkıldığı hatırlatılan duyuruda, yatirimadestek.gov.tr üzerinde Tedarik Zinciri Yerlileştirme Modülü'nün bakım ve güncellemesi nedeniyle, TechAnkara Girişimcilik Portalı https://girisimci.ankaraka.org.tr/ üzerinden başvuruların alınacağı hatırlatıldı. Duyuruda, başvuruların 6 Haziran günü sonuna kadar devam edeceği vurgulandı.

Çağrıda, ULAK'ın alımını yaptığı ve yurt dışından temin edilen 21 ayrı ürün ve hizmet bilgisine yer verildi. Bu programda, istenen seviyede yerli üretim sağlanması halinde ilgili şirketin bu ürünü alması sağlanıyor. Tedarik edilecek ürün ve hizmetler arasında; özellikli batarya sistemleri, jeneratör, çeşitli yazılımlar, çeşitli özel nitelikli kablo ve elektronik, yangın söndürme sistemleri gibi ürünler sayıldı.