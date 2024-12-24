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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye, Şam'la ilk deniz anlaşmasını imzalayacak

Türkiye, HTŞ'nin liderliğindeki Suriye'deki yeni yönetimle ilk anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bu anlaşmanın deniz yetki alanı konusunda olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye, Şam'la ilk deniz anlaşmasını imzalayacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile deniz yetki alanı anlaşması yapmayı planladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, “Suriye yönetimi ile deniz yetki alanı anlaşması gerçekleştireceğiz. Ayrıca, hava, demiryolu, karayolu ve iletişim hizmetlerini kapsayan acil eylem planı üzerinde çalışıyoruz ve havalimanlarını yeniden faaliyete geçireceğiz” dedi.

Türkiye ve Suriye arasında MEB anlaşması olasılığı 

Bu açıklamalar, Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da endişe yaratmış durumda. DW Türkçe'nin aktardığına göre, Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye ile Suriye arasında bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması olasılığının AB içindeki görüşmelerde gündeme geldiğini bildirdi.

Gazete, böyle bir anlaşmanın Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını tehdit edebileceğini belirtti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in, Brüksel’deki AB liderler zirvesinde bu konuda Avrupalı mevkidaşlarını bilgilendirdiği ifade edildi. Liderler, olası bir anlaşmanın Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal edebileceğini vurguladı. Ayrıca, eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçtiğimiz günlerde Suriye ile deniz yetki alanlarına dair bir anlaşma yapılabileceğini dile getirmişti.

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