Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yabancı plakalı araç borcunu ödemeden yurt dışına çıkamayacak

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Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, “Ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek" diye konuştu.

Düzenlemenin Karayolları Genel Müdürlüğü yanı sıra işletme hakkı verilen, devredilen otoyolları da kapsadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyolların yanı sıra 4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar kapsamında işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar ile erişme kontrollü karayollarını da kapsadığını ifade etti.

Yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanırken Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olmalarının esas olduğunu belirten Uraloğlu, araçlarda kullanılacak elektronik etiketlerin çalışır durumda bulundurulmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Yönetmeliğin ihlalli geçişi açık şekilde tanımladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Herhangi bir geçiş sistemi aboneliği bulunmadan, hesabında yeterli bakiye olmadan veya geçiş ücretini ödemeden ücretli yol kesiminden yapılan geçişler ihlalli geçiş olarak değerlendirilecek" açıklamasında bulundu.

Ücreti ödemeden geçen yabancı plakalı araçlara geçiş ücreti yanı sıra ücretin 4 katı idari para cezası uygulanacağının altını çizen Uraloğlu, “İhlalli geçiş tarihini izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini usulüne uygun şekilde ödeyenlerden idari para cezası tahsil edilmeyecek. 15 günlük sürenin ardından başlayacak 30 günlük dönem içerisinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretiyle birlikte geçiş ücreti kadar idari para cezası uygulanacak. Bu durumda ayrıca tebligat yapılmayacak ve Kabahatler Kanunu'ndaki peşin ödeme indirimi de uygulanmayacak" diye konuştu.

Uraloğlu, Yap-İşlet-Devret kapsamında işletilen otoyollarda da aynı esasların geçerli olacağını söyledi.

Cezalarda yabancı plakalı araç sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmayacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü sistemlerinde kayıtlı borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden görüntülenmesiyle birlikte borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek" dedi.