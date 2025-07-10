Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Havayoluyla 6 ayda 108.8 milyon yolcu seyahat etti

ANKARA (EKONOMİ)

DHMİ’nin verilerini değerlendiren Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Haziran’da iniş kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 89 bin 696, dış hatlarda ise 91 bin 608 olduğu bilgisini verdi. Uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 arttığını kaydeden Uraloğlu, Haziran’da seyahat eden yolcu sayısının transitlerle birlikte 23 milyon 391 bin olduğunu belirtti.

Ocak-Haziran döneminde ise 410 bin dış hat, 454 bin iç hat iniş kalkışı yanı sıra üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin 1 milyon 134 bini aştığını aktaran Uraloğlu, “Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 46 milyon 562 bin 512, dış hat yolcu trafiğinin 62 milyon 172 bin 150 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 108 milyon 811 bin 724 yolcuya hizmet verildi” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı 39 Milyon yolcuya hizmet verdi

Haziran’da İstanbul Havalimanında 47 bin 272 uçak trafiği oluştuğunu dile getiren Abdülkadir Uraloğlu, yolcu sayısının ise iç hatlarda 1 milyon 734 bin, dış hatlarda 5 milyon 404 bin olmak üzere 7 milyon 139 bini aştığını belirtti.

Ocak-Haziran döneminde ise burada 39 milyon 37 bin 955 yolcu trafiği gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 6 ayda 128 bin 559 uçak trafiği gerçekleştiğini ve hizmet verilen yolcu sayısının 22 milyon 109 bin olduğunu aktaran Uraloğlu, turizm merkezlerinin ise 6 ayda 23 milyon 961 bir yolcu ağırladığını söyledi.