Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Otoyolların işletme hakkı için çalışma yapıyoruz

Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında, Bakanlık faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulundu. Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi iddialarına ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, yolların canlı organizmalar gibi olduğunu ve rutinde 10 yılda bir hafif, 20 yılda bir de ağır bakım yapmak gerektiğini ifade etti. Uraloğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gerek otoyollarda gerekse bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz. Oraların satılması zaten söz konusu değil. Otoyol ve köprüler devletin ve milletin. 2028'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alıyoruz. İşletmecinin ya da yapanın değil, orası devletin, vatandaşımızın malı. Burada bir çalışma yapıyoruz. Belki bunu kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin verilmiş bir karar yok. Biz malımızın değerini ortaya koyacağız. Ne harcayacağımızı biliyoruz. Oradan ne gelir elde edeceğimizi de öngörürsek buna göre bir karar vereceğiz."

Bakan Uraloğlu’ndan satırbaşları:

Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları bu sene tamamlayarak havalimanı sayısını 60'a çıkaracağız. Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle inşallah haziran ayına yetiştirmiş olacağız.

(Kamu-özel işbirliği projeleri) Projeleri yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar. Bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar dolar, yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kazancımız var.

(Esenboğa Havalimanı Metro Hattı) Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olmuş olacak. Bunu da bir 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz.

Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak, yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak.

Hürmüz Boğazı'nda 15 gemimiz vardı, bir tanesini İran makamlarından İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok.

Ülkede 95 milyon civarında cep telefonu var, bunların 32 milyonu 5G'ye uyumlu. Yaklaşık bir sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun daha da artacağını özellikle söylemek isterim.