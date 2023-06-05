Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, görevi devraldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevi Karaismailoğlu'ndan devraldı. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri başarıyla tamamlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, kara yollarında güzel hizmetler yaptıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Ülkeyi sadece bölünmüş yollarda donatmadıklarını, aynı zamanda ülkeyi köprüler, tüneller, viyadükler ve otoyol ağlarıyla ördüklerini dile getiren Uraloğlu, "Başlattığımız projelerimize devam edeceğiz. Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek, bitireceğiz." dedi.

Türkiye'de halen yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90'ının kara yolu üzerinden yapıldığını anımsatan Uraloğlu, raylı sistemlere de daha önceki dönemdeki gibi önem verileceğini bildirdi.

Uraloğlu, önemli raylı sistem projelerinden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, Bursa'nın hızlı trenle buluşturulması, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı, Halkalı-Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projelerini yakından takip edeceklerini kaydetti.

"İletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz"

Dünya denizciliğinde Türkiye'nin geldiği seviyeyi daha da büyüterek ülkenin dünya denizciliğinden daha fazla pay alması için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Gelişen teknolojimiz ve imkanlarımızla iletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında birçok hizmete imza attıklarını anlatan Uraloğlu, 3 yıldan fazla süredir birlikte çalıştıkları Adil Karaismailoğlu'na milletvekilliği döneminde başarı diledi.

Adil Karaismailoğlu da “Dünyanın en büyük mühendislik teknolojilerini yerli ve milli mühendislerle yapmamız onur verici işlerimizdendi. Açtığımız projelerin adlarını saymaya kalksak saatler alır. Dünya ölçeğinde çok büyük mega projeleri bitirip ülkemizin, milletimizin hizmetine sunduk." şeklinde konuştu.