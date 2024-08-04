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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Yılda 550 milyon liralık tasarruf sağlayacağız

Tokat-Niksar Karayolu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolun tamamen hizmete açılmasıyla birlikte yılda 550 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Haber Merkezi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Yılda 550 milyon liralık tasarruf sağlayacağız
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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere havayolu ile Tokat'a geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava limanına il protokolü tarafından karşılandı.

Tokat-Niksar karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Uraloğlu;

“Artık işin önünde engel olmayacak boyuta geldi. Yine vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmaya devam ediyoruz. İdari olarak çözmemiz gereken bir problem kalmadı. Yani taş ocaklarından malzeme ocaklarına, çevreyle ilgili hassasiyete kadar bütün problemleri çözdük. Burayı ödenek olarak daha fazla destekleyerek kısa zamanda bitirelim istiyoruz. Burada bu projeyi bitirdiğimiz zaman; zamandan, akaryakıttan birçok alanda tasarruf etmiş olacağız ve yine buradaki 40 dakikalık ulaşım süresini 25 dakikaya indirmiş olacağız. Yıllık 550 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Yine tarım şehri olan, tarih ve kültür şehri olan Tokat’ımıza da yıllık 9 bin 200 ton emisyon salınımının önüne geçeceğiz” dedi.

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