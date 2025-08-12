  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ulaştırma’nın metro ve vagon alım ihaleleri de dövizle yapılabilecek
Takip Et

Ulaştırma’nın metro ve vagon alım ihaleleri de dövizle yapılabilecek

Kamu İhale Kurumu, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, döviz cinsinden teklif verilebilecek ihaleleri yeniden belirledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ulaştırma’nın metro ve vagon alım ihaleleri de dövizle yapılabilecek
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın şehir işi raylı sistem ve demiryolları hatlarında kullanılacak araç alım ihalelerinde teklifler döviz cinsinden verilebilecek.

Teklifler Merkez Bankası’nın döviz alım kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülerek değerlendirilecek.

Ekonomi
Tersine göç başladı: Türklerin yurt dışı emlak yatırımları rekor kırıyor!
Türklerin yurt dışı emlak yatırımları rekor kırıyor!
Ticaret ve perakende satış hacmi yükselişte
Ticaret ve perakende satış hacmi yükselişte
Toplam ciro endeksi yüzde 45 arttı
Toplam ciro endeksi yüzde 45 arttı
İhracat birim değer endeksi haziranda yükseldi
İhracat birim değer endeksi haziranda yükseldi
TOBB’un ‘Akıllı KOBİ Platformu’ Avrupa’da finalde yarışacak
TOBB’un ‘Akıllı KOBİ Platformu’ Avrupa’da finalde yarışacak
Hem tüketici sağlığı hem dijital egemenlik risk altında: Ekonomide 500 milyar TL’lik tehdit!
Ekonomide 500 milyar TL’lik tehdit!