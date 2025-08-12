Ulaştırma’nın metro ve vagon alım ihaleleri de dövizle yapılabilecek
Kamu İhale Kurumu, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, döviz cinsinden teklif verilebilecek ihaleleri yeniden belirledi.
ANKARA (EKONOMİ)
Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın şehir işi raylı sistem ve demiryolları hatlarında kullanılacak araç alım ihalelerinde teklifler döviz cinsinden verilebilecek.
Teklifler Merkez Bankası’nın döviz alım kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülerek değerlendirilecek.
