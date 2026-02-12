Ülkede girmediği ev kalmamıştı*39 yıllık sektör lideri dev güneş gibi batıyor.

Kablolu televizyon, bir dönem evlerimizin penceresiydi. Antenlerin karlı görüntülerinden kurtulup onlarca kanala ulaşmak, televizyon kültüründe büyük bir devrime yol açtı.

Ailece ekran başında toplanmak, favori dizinin saatini beklemek ve kanal gezmek sosyal bir ritüel haline gelmişti. Fakat günümüzde dijital platformlar adeta nostaljiyi ortadan kaldıracak bir gelişme gösterdi.

DEV FİRMA İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ

Bir dönem sayılı olan kanal listeleri artık binleri aşmaya başladı. Kablolu yayının kıymetli olduğu dönemde ABD’de faaliyet gösteren ve 100 milyon kullanıcıya ulaşarak 129 milyon nüfusu olan ülkede büyük başarı gösteren QVC ve HSN iflas koruma başvurusu yaptı.

thestreet.com’da derlenen bilgiye göre Cord Cutters News'in hazırladığı veriler, kablolu televizyon abone sayısı zirve noktasından 70 milyonun altına düştüğünü gözler önüne serdi.

Sektör uzmanı Luke Bouma, “Bu kitlesel ayrılmanın sebebi ne? Maliyet her şeyin başı. Kablo TV faturaları 2019'da aylık 96 dolardan 2022'de 147 dolara fırlarken, Netflix (aylık 15,49 dolar) ve Disney + (aylık 13,99 dolar) gibi yayın devleri, çok daha düşük bir fiyata isteğe bağlı içerik sunuyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Evden alışveriş kanalları için yıkıcı bir göç yaşandı. Eskiden QVC ve HSN'nin kanallarını on milyonlarca insan sadece rastgele izleyerek ürünleriyle onları cezbetme şansı varken, bu izleyici kitlesinin yaklaşık üçte biri aboneliklerini iptal etti.

Ayrıca, internetin yükselişi alışveriş yapanlara çok daha fazla seçenek sundu. Bloomberg'in bir raporuna göre bu durum, QVC Grubu'nu iflasın eşiğine getirdi.

Haber kuruluşunun bildirdiğine göre, QVC Group Inc., izleyici sayılarındaki düşüşler ve ağır borç yüküyle boğuşurken, alacaklılarıyla gönüllü bir borç yeniden yapılandırma anlaşması görüşüyor; bu anlaşma, 11. Bölüm iflas sürecinin bir parçası olarak uygulanabilir.

Faydalanılan kaynaklar: thestreet.com Bloomberg

Derleme: ekonomim.com