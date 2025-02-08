Asgari ücrette dipteyiz, milletvekili maaşında gökte!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye’de 2024 yılı enflasyonu açıklanmasıyla milletvekili maaşlarına yapılan zamlar da belli oldu.

Dünyanın her ülkesinde yöneticilerin maaşları sorumluluklarına oranla belirlenirken, parlamento üyeleri o maaşlarını vergilerle ve yine halkın seçerek getirdiği görevlerinde alıyor.

Dünyada çoğu ülkede, resmi olarak açık kaynaklarda senatör ya da milletvekili maaşları belirtiliyor. Böylelikle vatandaşın hakkını koruması için meclise giren yöneticilerin asgari ücretin kaç katı maaş aldığı da merak ediliyor.

Meclis'te maaşlar nasıl?

İşte ülkelerde kanun yapıcıların aldıkları maaşlar ve asgari ücrete oranları:

ABD’de asgari ücret eyaletlere göre değişirken, saatlik ortalama 7,25 dolar olarak belirlenmiş durumda. Haftada 40 saat çalışma üzerinden 1.160 dolar olarak hesaplanıyor. Senatör maaşları resmi kaynaklara göre, yıllık 174 bin dolar olurken, aylık 14 bin 500 ve asgari ücretin yaklaşık 13 katı seviyesinde yer alıyor.

Avrupa’da durum ne?

Almanya’da asgari ücret 2.294 dolar olarak görülürken, parlamento üyelerinin de ayda 11.595 dolar maaş aldıkları görülüyor. Böylelikle ayda asgari ücretin 5 katını kazanıyorlar.

Fransa’da asgari ücret 1.823 dolar ve milletvekili ya da senatör maaşı 7.888 dolara karşılık geliyor. Asgari ücretin 4 katı bir karşılıkta olurken, İngiltere’de de aynı oran görülüyor. Asgari ücret 2.377 dolar ve mecliste de 9.444 dolar maaş veriliyor.

İtalya geçmiş yıllarda parlamento üyelerine Avrupa’nın en yüksek maaşlarını verirken, şimdilerde biraz geride kalarak ayda 10.777 dolara karşılık gelen bir maaş sunuyor. Asgari ücretin 1.453 dolar olduğu ülkede yöneticiler 7 kat fazla maaş alıyor.

İspanya’da da İtalya gibi asgari ücret 1.176 dolar, meclis maaşı 8.810 dolar ve oran 7 kat oluyor.

Türkiye’de asgari ücretin kaç katı?

Japonya’da asgari ücret yaklaşık 1.500 dolar seviyesinde, gelişmiş çoğu ülkede asgari ücretin çok az bir oranda çalışana verildiği ve ortalama ücretlerin altında kaldığını hatırlatmak gerekiyor. Parlamentoda da maaşlar 13 bin 935 dolar olarak görülüyor ve yaklaşık 9 kata denk geliyor.

Türkiye’de de Japonya ile benzer bir oran görülüyor. 22 bin 104 TL olan asgari ücret güncel kurla 615 dolara denk gelirken, 196 bin 775 TL’ye çıkan milletvekili maaşı da yaklaşık 9 asgari ücret ediyor.

Türkiye, asgari ücrette maaş olarak çoğu ülkenin gerisinde kalırken, diğer yandan da son yıllarda ortalama ücretin asgari ücrete yaklaşması dikkat çekiyor. Birçok ülkede asgari ücretli oranı yüzde 5 oranını geçmezken, Türkiye'de son verilere göre, yüzde 40'ın üzerinde çalışan asgari ücret alıyor.

Milletvekili maaşlarının asgari ücrete oranı ise Türkiye'de alım gücündeki farkı da ortaya koyuyor.