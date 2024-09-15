Ülkelerin kira getirileri açıklandı: İşte şaşırtan o sıralama!

Son dönemde yurt dışında gayrimenkul yatırımı bir trend haline geldi. Geçen hafta Ödemeler Dengesi verileri ile birlikte, bu konuya dair son tablo da paylaşıldı. Buna göre Türkiye’deki yerleşikler son 1 yılda, yurtdışından 1 milyar 989 milyon dolarlık konut alımı yaptı.

Türk vatandaşlarının yurt dışında en fazla konut aldığı ülkelere bakıldığında ise kira getirisi olarak çok farklı bir tablo göze çarptı. Bağımsız veri platformu Global Property Guide tarafından paylaşılan Eylül 2024 verilerine göre; Türkiye %7,13 kira getirisi ile, Türklerin en fazla konut aldığı ülkeleri geride bıraktı.

Türkiye Gazetesi'nin hazırladığı habere göre ülklerin kira getirileri şöyle:

1-Türkiye: %7,13

2-Birleşik Krallık: %7,03

3-ABD: %6,10

4-İspanya: %5,93

5-Karadağ: %5,61

6-Portekiz: %5,47

7-Birleşik Arap Emirlikleri: %5,27

8-Yunanistan: %4,82

9-Kıbrıs: %4,57

10-Almanya: %3,67

Veriler ne anlatıyor?

Verilere bakıldığında sadece İngiltere, Türkiye’ye yakın yıllık kira getirisi vadediyor. Son yıllarda öne çıkan Kıbrıs, BAE, Yunanistan ve Karadağ’da ise yıllık kira getirileri, Eylül 2024 rakamlarına göre Türkiye’nin gerisinde kalıyor. En fazla gurbetçinin yaşadığı Almanya ise en düşük kira getirisini sunuyor.

Azalan cazibe

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, “İç piyasada dövizde yaşanan dalgalanmalar ve sektöre dair bazı belirsizliklerle birlikte, vatandaşlık alımı gibi gerekçelerle yurt dışından alım yapılıyor. Döviz bazında kira getirisi cazip görünüyor. Ancak dövizdeki stabil görünümle birlikte bu avantaj azaldı” diye konuşuyor.

Yurt dışında birçok ülkede kira tutarları ve emlak fiyatlarında “artışların sınırlı olduğu” uyarısında da bulunan sektör temsilcileri, “Her ülkede başka problemler de yaşanabiliyor. İçeride ise kiraların yükselmesi ve konut fiyatlarındaki durgunluk, gayrimenkulde geri dönüş süresini de kısalttı” diyor.

Kira getirisi en yüksek iller hangileri?

Bu arada gayrimenkul platformu Endeksa tarafından paylaşılan son verilere göre de Türkiye’de en yüksek yıllık kira getirisi vadeden ilk 5 büyükşehir şöyle sıralandı:

1-Ankara: %9,81

2-Erzurum: %8,77

3-Eskişehir: %8,75

4-Şanlıurfa: %8,45

5-Gaziantep: %8,37

İç piyasada kiraların yükselmesi ve konut fiyatlarındaki durgunluk, son aylarda konut satışlarında da kendini göstermeye başladı. Türkiye genelinde temmuz ayında 127 bin 88 konut satılmıştı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %16 artışa işaret etti.