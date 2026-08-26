Ülkenin en zengin iş insanı hayatını kaybetti! Varisi olmayınca 49 milyar dolarlık servetin kaderi belli oldu

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Dev servet vakfa aktarılacak

Çocuğu bulunmayan Kühne, yıllar önce hazırladığı miras planıyla sahip olduğu geniş yatırım portföyünün geleceğini şekillendirdi.

Denizcilikten havacılığa, kimyadan gayrimenkule kadar uzanan yatırımların Kühne Vakfı çatısı altında toplanması planlanıyor.

Kühne’nin mirasının önemli bölümünü, büyükbabasının kurucuları arasında yer aldığı taşımacılık devi Kuehne + Nagel International AG’deki hisseleri oluşturuyor.

Lufthansa ve Hapag-Lloyd hisseleri de vakfa geçecek

Kühne’nin küresel tedarik zincirinde kritik öneme sahip şirketlerdeki yatırımları da vakfın kontrolüne geçecek.

Portföyde Kuehne + Nagel’ın yanı sıra Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve denizcilik devi Hapag-Lloyd gibi şirketlerdeki hisseler de bulunuyor.

Böylece milyarlarca dolarlık varlık, kişisel yönetimden çıkarak vakıf çatısı altında kurumsal bir yapıya taşınacak.

Şirketlerde yeni dönem başlayabilir

Kühne’nin eşi ve en yakın danışmanlarının vakfın yönetim kurulunda yer alması planlanırken, karar alma mekanizmasının da önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

Uzun yıllar boyunca şirketlerin stratejik kararlarında belirleyici rol oynayan Kühne’nin ardından, grubun geleceğinde kurul merkezli bir yönetim anlayışının öne çıkacağı değerlendiriliyor.

Bu değişim, küresel lojistik imparatorluğunun bundan sonraki yatırım ve büyüme stratejisine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

“Bir yönetim kurulu tek kişi gibi hareket edemez”

Basel Üniversitesi Vakıf Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Georg von Schnurbein, Kühne’nin yönetim tarzının şirketlerin geleceği açısından önemli bir fark yarattığına dikkat çekti.

Schnurbein, Kühne’yi bağımsız hareket eden, sorumluluğu üstlenen ve son derece başarılı, baskın bir girişimci olarak tanımlarken, bir yönetim kurulunun hiçbir zaman tek bir birey gibi hareket edemeyeceğini vurguladı.

Lojistik sektöründe daha temkinli dönem

Uzmanlara göre Kühne’nin ardından kurumsal vakıf yönetiminin devreye girmesi, şirketlerin karar alma süreçlerinde daha fazla müzakere yaşanmasına neden olabilir.

Krizler, jeopolitik gerilimler ve büyük satın almalarla sürekli değişen küresel lojistik sektöründe, yeni yönetimin risk iştahını Kühne dönemine kıyasla daha muhafazakar bir seviyeye çekebileceği değerlendiriliyor.

Kühne’nin ardından yaklaşık 49 milyar dolarlık servetin vakıf çatısı altında yönetilecek olması, hem aile mirasının korunması hem de küresel şirketlerdeki hisselerin geleceği açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.