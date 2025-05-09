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Ülker Bisküvi yönetiminde bayrak değişimi

Ülker Bisküvi’de üst düzey görev değişimi ile yönetim kadrosu yenilendi. Ali Ülker’in istifasının ardından Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Tütüncü getirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Bal, Başkan Vekilliğine ise Yahya Ülker seçildi.

Haber Merkezi
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Ülker Bisküvi yönetiminde bayrak değişimi
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Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı 9 Mayıs 2025 tarihli açıklamayla üst yönetim kadrosunda gerçekleşen değişiklikleri duyurdu.

Mehmet Tütüncü atandı

Yapılan bilgilendirmeye göre, 28 Nisan 2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ali Ülker'in yerine, görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere Mehmet Tütüncü atandı.

Ülker Bisküvi’nin zirvesinde yeni isimler

Aynı açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ahmet Bal'ın, Başkan Vekilliğine ise Yahya Ülker'in seçildiği belirtildi.

Söz konusu atamalar, şirketin yönetim yapısında önemli bir yeniden yapılanmayı işaret ediyor.

 

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