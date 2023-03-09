Ülker Bisküvi'den 195 milyon dolarlık kredi anlaşması

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, Nisan 2023'de vadesi gelen 375 milyon dolar sendikasyon kredisinin geri ödenmesinin finanse edilmesi, şirketin finansal istikrarının, kısa ve orta vadedeki stratejilerinin güçlendirilmesi amacıyla temin edilen sendikasyonun 3 yıl vadeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, yüzde 20'si murabaha olan kredinin şirketin sürdürülebilirlik bağlantılı ilk kredisi olduğu ifade edildi.

Sendikasyon anlaşması Bank of America, Coöperatieve Rabo Bank U.A. ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in liderliğinde, JPMorgan Chase Bank, N.A. ve Sharjah Islamic Bank PJSC'nin katılımı ile 5 uluslararası bankayla imzalandı.