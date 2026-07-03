Uludağ İçecek, İnegöl'de mevcut su kaynağı kapasitesini büyütüyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası'na göre şirket, İnegöl'ün Fevziye ve Elmaçayır mahalleleri sınırlarında bulunan 4 bin 920 hektarlık ruhsat sahasında 7 ayrı noktada sondaj kuyusu açmayı planlıyor. Yaklaşık 60 milyon lira bedelle hayata geçirilmesi öngörülen yatırım kapsamında doğal mineralli su ve doğal kaynak suyu rezervlerinin tespit edilerek mevcut üretim tesisine iletilmesi amaçlanıyor. Projeyle birlikte saniyede 30 litre doğal mineralli su ve 20 litre doğal kaynak suyu çıkarılması hedefleniyor. Şirketin halen aynı ruhsat sahasında 0,5 litre/saniyelik doğal mineralli su üretim izni bulunurken, yeni sondajlarla doğal mineralli su kapasitesinin 30,5 litre/saniyeye yükselmesi öngörülüyor. Çıkarılacak suyun, İnegöl Yeniceköy'deki mevcut tesiste işlenerek paketleneceği belirtiliyor.

Proje dosyasında, yeni bir dolum tesisi kurulmasının planlanmadığı, çıkarılacak doğal mineralli su ve doğal kaynak suyunun şirketin Yeniceköy Mahallesi'ndeki mevcut üretim tesisine isale hatlarıyla taşınacağı ifade edildi. Mevcut tesiste meşrubat, meyve suyu, kaynak suyu ile mineralli içecek üretiminin sürdüğü ve tesisin gerekli çevre izinlerine sahip olduğu kaydedildi. Dosyaya göre sondaj çalışmaları aynı anda değil, belirlenen yedi lokasyonda sırayla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 200 metre derinliğe kadar açılması planlanan kuyularla doğal su rezervlerinin araştırılması hedeflenirken, çalışmaların iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Çatı markası ‘Uludağ’

Şirket kurucusu Mehmet Hakkı Erbak’ın temellerini attığı Uludağ İçecek, 1930 yılında Efsane Uludağ Gazozu’nun formülünü bulan oğlu Nuri Zafer Erbak tarafından geliştirilerek bugüne taşındı. Şirketin ikonik ürünleri arasında yer alan Efsane Uludağ Gazozu ve Uludağ Limonata, Bursa Yenice Sanayi Bölgesi’nde yer alan, 51.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 106.000 metrekare alana kurulu meşrubat tesislerinde üretiliyor. Uludağ Doğal Maden Suyu ise Uludağ Çaybaşı Köyü’ndeki tesislerde şişeleniyor. Doğal maden suyundan üretilen Uludağ Frutti, Uludağ Frutti C-Max ve Uludağ Frutti Extra ürünleri de 13.250 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 50 bin metrekarelik alana sahip tesislerde üretilerek tüketiciyle buluşuyor. Uludağ İçecek; mevcut 11 dolum hattında saatte 224.500 cam şişe, 205.000 pet şişe ve 36.000 kutu dolum kapasitesine ulaşarak, sektörün en güçlü üretim hacimlerinden birine sahip bulunuyor. Uludağ İçecek Türk A.Ş. bugün, ‘Uludağ’ çatı markası altında 6 kategori, 11 alt marka ve 45 ürün çeşidi ile hem iç pazarda hem dış pazarlarda güçlü bir konumda yer alıyor.