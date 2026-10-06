Uludağ, katma değerli ve 4 mevsim turizme hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Uludağ’ın gelecekteki yapılaşma, turizm, ulaşım ve rekreasyon kullanım kararlarını belirleyecek 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı askıya çıktı. Uludağ Alan Komisyonu’nun uygun görüşüyle onaylanan planlar, bölgedeki mevcut turizm alanlarının yanı sıra konaklama, günübirlik kullanım, spor, rekreasyon, ulaşım ve ziyaretçi yönetimine ilişkin yeni kararlar getiriyor. Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, planın temel hedeflerinden birinin bölgenin doğal karakterini koruyarak Uludağ’ın dört mevsim kullanılabilecek bir destinasyon haline getirilmesi olduğunu belirtti.

İki otel sosyal ve kültürel alana dönüşecek

Zoroğlu’nun açıklamasına göre, tahliye işlemleri tamamlanan iki otelin yıkılması planlanıyor. Bu yapıların bulunduğu alanlarda yeni konaklama tesisleri yerine sosyal ve kültürel kullanım alanları oluşturulması hedefleniyor. Söz konusu alanların kongre, sergi, gastronomi ve küçük ölçekli spor aktivitelerine hizmet verecek şekilde değerlendirilmesi planlanıyor. Zoroğlu, Uludağ’da konaklama yapısının yanı sıra ziyaretçilerin gün içerisinde vakit geçirebileceği sosyal alanların geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım benimsendiğini açıkladı. Uludağ’daki dönüşümün bir başka otelle daha devam etmesi planlanıyor.

Yeni planın öne çıkan başlıklarından biri de spor altyapısının geliştirilmesi. Uludağ’da yaklaşık 190 bin metrekarelik alanın spor amaçlı kullanıma ayrılması planlanıyor. Alan Başkanı Zoroğlu, bu alanların yalnızca futbol odaklı olmayacağını; tenis, padel, bisiklet ve atletizm gibi farklı spor branşlarına yönelik kullanımların da değerlendirilebileceğini belirtti. Uludağ’ın yüksek irtifa koşullarının spor kampları açısından değerlendirilmesiyle bölgenin yaz aylarında da sporcular ve organizasyonlar tarafından kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Uludağ’ın ulaşım ve ziyaretçi kullanımının yeniden düzenlenmesi de planın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Birinci ve ikinci oteller bölgesi ile teleferik hattını birbirine bağlayacak yaklaşık 4 kilometrelik yaya yolu oluşturulması planlanıyor. Yaya bağlantısıyla ziyaretçilerin oteller bölgesi içerisindeki hareketliliğinin artırılması ve sosyal alanlara erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Plan kapsamında kayak ve eğitim alanlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte 7 yeni mekanik hat kurulması da öngörülüyor. Bunların bir bölümü yeni kayak pistlerine hizmet verirken, üç hattın birinci ve ikinci gelişim bölgeleri arasında bağlantı sağlaması planlanıyor. Mekanik tesislerin toplam taşıma kapasitesinin saatte 6 bin 450 kişiye ulaşması hedefleniyor. Kayak sezonunun uzatılması amacıyla yapay karlama sistemi ile 6,20 hektarlık gölet/DSİ set alanı da plan kararları arasında bulunuyor.

"Spor kulüplerinin Bursa'ya ilgisi artıyor"

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Başkanı Buğra Artıç, "Önemli olan Uludağ'ın dört mevsim değerlendirilebilmesi. Özellikle yaz dönemlerinde spor aktivitelerinde kullanılması bizim önceliğimiz. Son dönemde özellikle Ortadoğu'dan spor kulüplerinin Bursa'ya ilgisi vardı. Bu çerçevede planlanan yatırımlar hem Uludağ hem de Bursa'daki konaklamaları olumlu yönde etkileyecek ve geceleme sayılarını artıracaktır. Daha katma değerli ve uzun konaklamalı misafirlerin Bursa'ya gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca turizmi dört mevsime yaydığınızda Uludağ herkesin faydalanabileceği daha ekonomik, erişilebilir bir yapı kazanacaktır. Bu çalışma Uludağ'ı hak ettiği yere getirecektir" değerlendirmesini yaptı.