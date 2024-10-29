Ulusal Et Konseyi duyurdu: Et fiyatlarına zam geldi
Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına zam geldi
Türkiye'de karkas et fiyatları, bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fiyatlar genellikle daha yüksekken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde et fiyatları daha uygun seviyelerde seyretmektedir. Ulusal Et Konseyi (UKON) karkas et fiyatlarına zam geldiğini duyrudu ve yeni listeyi açıkladı.
UKON'un açıkladığı yeni listeye göre;
Ege Bölgesi
Dana Karkas Et: 316,67 TL
Kuzu Karkas Et: 331,67 TL
Marmara Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,17 TL
Kuzu Karkas Et: 388,92 TL
Akdeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 320,75 TL
Kuzu Karkas Et: 351,52 TL
İç Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 321,91 TL
Kuzu Karkas Et: 372,65 TL
Doğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,00 TL
Kuzu Karkas Et: 357,04 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 313,75 TL
Kuzu Karkas Et: 353,80 TL
Karadeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 337,50 TL
Kuzu Karkas Et: 398,40 TL
Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)
Dana Karkas Et: 323,25 TL
Kuzu Karkas Et: 364,86 TL
#UKON #DanaKuzuKarkas #DanaKuzuKarkasFiyatları 24.10.2024 Tarihinde Alınan Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Haftalık Yağsız Dana ve Yağsız Kuzu Fiyatları Diğer Haftalar için : https://t.co/PR8ySVD0CH pic.twitter.com/w7NZqZsqOq— U.Kırmızı Et Konseyi (@Ukonorg) October 25, 2024