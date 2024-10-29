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Ulusal Et Konseyi duyurdu: Et fiyatlarına zam geldi

Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına zam geldi

Haber Merkezi
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Ulusal Et Konseyi duyurdu: Et fiyatlarına zam geldi
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Türkiye'de karkas et fiyatları, bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fiyatlar genellikle daha yüksekken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde et fiyatları daha uygun seviyelerde seyretmektedir. Ulusal Et Konseyi (UKON) karkas et fiyatlarına zam geldiğini duyrudu ve yeni listeyi açıkladı.

UKON'un açıkladığı yeni listeye göre; 

Ege Bölgesi

Dana Karkas Et: 316,67 TL

Kuzu Karkas Et: 331,67 TL

Marmara Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,17 TL

Kuzu Karkas Et: 388,92 TL

Akdeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 320,75 TL

Kuzu Karkas Et: 351,52 TL

İç Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 321,91 TL

Kuzu Karkas Et: 372,65 TL

Doğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,00 TL

Kuzu Karkas Et: 357,04 TL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 313,75 TL

Kuzu Karkas Et: 353,80 TL

Karadeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 337,50 TL

Kuzu Karkas Et: 398,40 TL

Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)

Dana Karkas Et: 323,25 TL
Kuzu Karkas Et: 364,86 TL

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