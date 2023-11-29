Ulusal Su Kurulu kuruldu

Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst düzeyde koordinasyon ve işbirliği sağlayacak Ulusal Su Kurulunun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulusal Su Kurulu, Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'ndan oluşacak.

Kurul, 12. Kalkınma Planı’nda da yer aldığı üzere yürürlükte olan "Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile havza kurulları ve il su kurulları"nın daha etkin hale getirilmesi, kentlerde ve kırsalda su-gıda-enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejilerin oluşturulmasının yanı sıra su yönetiminde etkin koordinasyon ile bütüncül yaklaşımın garanti altına alınması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunacak.

Kurul, aynı zamanda su kaynaklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek verimli kullanılması, su politikalarının sürdürülebilir yapıya kavuşturulması, su tahsisinde arz talep dengesinin sağlanması, su kaynaklarının daha etkin korunması, geliştirilmesi, uygulamaların ve yatırımların kurumlar tarafından daha sıkı takip edilmesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ilişkin hazırlanan planların uygulanmasında karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturmak üzere faaliyetlerde bulunacak Kurul, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak tedbirleri de alacak.

"Risklerin krize evrilmeden yönetilmesi önem taşıyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2030'da Türkiye nüfusunun yüzde 10 artmasının, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalmasının öngörüldüğünü belirtti.

Su potansiyeli dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda Türkiye'nin su stresi altında olduğunun görüldüğüne işaret eden Yumaklı, "Gerekli tedbirler alınmazsa 2030 yılında bu oranın bin metreküpün altına düşeceği ve Türkiye’nin su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına gireceği öngörülüyor. Bu nedenle suya vefa göstermezsek veda edeceğimizin bütün milletimiz tarafından bilinmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Türkiye'nin su kaynakları konusunda karşı karşıya bulunduğu risklerin krize dönüşmeden yönetilmesinin önemine dikkati çekerek, ülke kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, suyun miktar ve kalite bakımından korunarak akılcı, paylaşımcı, verimli ve hakkaniyetli biçimde, paydaşlar ile birlikte yönetilmesi ve bu yönetimi sağlayacak kurumsal, idari, finansal araçların oluşturulmasının bu konudaki çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Atılan adımların Türkiye'nin su kaynaklarına sürdürülebilir yaklaşım getirme ve gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakma taahhüdünün yansısı olduğunu ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ulusal Su Kurulunun kurulmasıyla ülkemizin su yönetimi alanındaki güçlü duruşunun pekiştirilerek su kaynaklarımızın korunmasına yönelik çok önemli bir adım atılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattığımız ve milat kabul ettiğimiz Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında tüm paydaşlarımız ile işbirliğini hızlandıracağız. Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için topyekun mücadele yürüteceğiz."

Bakan Yumaklı, bu seferberlikte vatandaşlara "Bir damla da sen ol" çağrısında bulunduklarının altını çizerek, "Tüm paydaşlarımızı su kaynaklarımızı korumak için bu seferberliğe katkı sağlamaya ve geleceğimiz için el ele vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.