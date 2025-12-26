Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetini açıkladı

Ulusal Süt Konseyi (USK) aralık ayına ilişkin çiü süt üretim maliyetini litre başına 19,08 TL olarak duyurdu.

Kasım ayında 18,38 TL olan söz konusu maliyet, aylık bazda yüzde 3,80 artış kaydetti.

Yıllık bazda yüzde 33,14 arttı

USK'nin hesaplamalarına göre Aralık 2024'te 14,33 TL olan çiğ süt üretim maliyeti böylece yıllık bazda yüzde 33,14 artmış oldu.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 23,77 TL/litre olarak hesapladığını duyurmuştu.

Söz konusu hesaplama sonrası TÜSEDAD, çiğ süt üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle çiğ süt tavsiye fiyatının en az 27 TL/litre olması gerektiğini açıklamıştı.