Ulusal Süt Zirvesi'nde "Hayvancılıkta Yeni Nesil Uygulamalar" paneli düzenlendi

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, zirve kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen panelde, sosyal medyada "küpeli çoban" başlığıyla izlediği videodan etkilendiğini ve çoban Furkan Aşık'a ulaştığını söyledi.

Aşık'ı sahneye davet eden Karagöz, genç çobanın hayat hikayesini anlatarak, bir süre sohbet etti.

Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te tarım teknolojileri alanında yer aldıklarını dile getiren Karagöz, "Havalimanına inek getirdik ve oraya Türkiye'de tarım teknolojileri geliştirdiğine inandığımız startupları, paydaşları davet ettik. Hep birlikte orada geleceğe dair bir hayal kurduk. İnanılmaz ilgiyle karşılaştık." diye konuştu.

"Gelecekte tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların ve işletmelerin sayısı azalacak"

Gelecekte tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların ve işletmelerin sayısının azalacağının öngörüldüğünü ifade eden Karagöz, bunun önüne geçmek için bu işi yapmaya gönüllü gençlerle bugünden adım atılması gerektiğini vurguladı.

TÜME'nin oluşum amacına vurgu yapan Karagöz, "Türkiye'nin tarım teknolojilerinde dönüşüme ihtiyacı var. Bu amaçla ülkede tarım alanında teknoloji geliştiren firmaları araştırdık. 'Biz bu teknolojiyi geliştirenlerle kümelenme yapalım, kırmızı montlarımızı giyelim, TEKNOFEST'te nasıl bundan 15 sene önce savunma sanayisinde bir hamle olmuşsa, bu hamlede kimse dışarda bırakılmamaya gayret edilmişse, bu ülke için dertlenen, tarım teknolojisi geliştiren gençlerimizi biz bir araya getirelim' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöz sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Üniversitelerimize çağrı yapalım, gelin birlikte bir ekosistem inşa edelim, bu endüstrinin dönüşümünde olalım' dedik. TEKNOFEST'te beklediğimizin aksine o kadar ilgi gördü ki, gençler 'ben bu işi yapmak istiyorum', yatırımcılar 'ben bu işe yatırım yapmak istiyorum' dedi. Arkadaşlarla toplandık ve 'TÜME diye vakıf kuruyoruz' dedik. Bizim işimiz insanları donatmak. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde eğitim çiftliklerimizden ilkini kuruyoruz. Burada, süt hayvancılığı yapacak gençlerimizi eğiteceğiz. Bu çiftliklerin sayısının da 40 bine çıkmasını istiyoruz."

Gençleri tarım girişimciliğine yönlendirecek kapsamlı destek planı

Karagöz, TÜME'de bir ekosistem inşa edip, buraya tarım teknolojileri geliştiren firmaları davet ettiklerini söyledi.

Gençlere bu konuda kapı açmak istediklerini vurgulayan Karagöz, "Furkanları bulmak istiyoruz. Furkanları bulup 'kardeşim senin neye ihtiyacın var?' demek istiyoruz. Üniversitelerde kulüpler kuruyoruz, ilgili bölümlerde okuyan arkadaşlara 'gelin size burs' verelim diyoruz. Biz TÜME olarak üniversitelerde 40 bin gencimizi bulacağız, eğiteceğiz, donatacağız. Sonrasında fonlara bu eğittiğimiz, donattığımız genç çiftçileri önereceğiz. Yatırım fonlarıyla buluşmalarına öncülük edeceğiz." ifadesini kullandı.

Panelde, ITECH Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Alakuş ve Dost Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Mehmet Fatih Özay da yer aldı.