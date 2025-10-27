Uluslararası akreditasyonlar ve belgelendirme Türkiye’de yapılacak

Kimya Teknoloji Merkezi’nin İKMİB’in en önemli projesi olduğunu dile getiren Başkan Adil Pelister, bu özel proje hakkında şu bilgileri verdi: “TOGG’un hemen yanı başındaki merkezimizin kurulum çalışmalarına 2023 yazında başladık ve projemizi 1 yıl içinde tamamladık. 7 bin metrekare kapalı alanda, bin 650 metrekarelik kuluçka merkezi ile test ve analizlerden girişimciliğe, Ar-Ge ve inovasyon projelerinden yüksek katma değerli ürün geliştirmeye kadar uzanan geniş bir perspektifte kurgulanan Kimya Teknoloji Merkezi, kimyayı geleceğe taşıyacak yeni bir ekosistemin buluşma noktası olacak” dedi.

İKMİB’in gelecek vadeden vizyonunu Kimya Teknoloji Merkezi’nin en iyi şekilde ortaya koyduğunu aktaran Başkan Adil Pelister, “Proje ile hedefimiz, bir yandan kendi hammadde gereksinimimizi ülkemiz kaynaklarından temin edebilmek, bir diğer yandan da yüksek teknoloji içeren katma değerli ürün üretebilmek. İlk etapta plastik, kauçuk, boya ve kozmetik sektörlerine ilişkin Ar-Ge çalışmaları planlandı. Kimya Teknoloji Merkezi’mizde geniş kapsamlı enstrümantal, kimyasal, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, fiziksel ve mekanik analizlerin yapılacağı laboratuvarlar kurduk. Seçtiğimiz cihaz ve analiz metotlarının birçok sektörü ve ihtiyacı kapsayacak nitelikte olmasına dikkat ettik. Bu sayede farklı sektörlerden gelecek taleplere en kısa zamanda cevap verebilecek bir alt yapımız oluştu” dedi.

209 test yapılabilecek ve her yıl en az 12 milyon dolar Türkiye’de kalacak

Bir üniversitenin içinde olmaktansa Bilişim Vadisi’nde olmayı özellikle istediklerini hatırlatan Başkan Pelister, “Burada olmak bizim bütün üniversitelerle işbirliği yapmamızı mümkün kılıyor. 2 ay içinde uluslararası akreditasyon işlemlerimiz de tamamlanacak ve ihracatçılarımıza ihtiyaç duydukları tüm global sertifikaları Türkiye’den verebileceğiz. Toplamda 209 farklı test gerçekleşecek ve 100 testten de akredite olunacak. En önemli amaçlarımızdan birisi de uluslararası sertifikasyon işlemlerinde yurt dışına giden parayı yurt içinde tutmak. Türkiye’deki firmalar uluslararası sertifikasyonlar için her sene yurt dışındaki firmalara 12 milyon dolardan fazla para harcıyor. Harcanan mali kaynağın yanı sıra firmalarımız zamandan da tasarruf edecek. Özellikle karbon vergisi sonrası Avrupa’daki laboratuvarlarda da bekleme süreleri uzayabilir” şeklinde konuştu.

Bütün sektörlere açık olacak, ihracatçıya eğitim ve danışmanlık verilecek

Kimya Teknoloji Merkezi’ndeki Ar-Ge merkezinin bütün sektörlere açık olduğunu önemle vurgulayan Başkan Adil Pelister, “Ortak Ar-Ge projeleri ile ürün ve süreç geliştirme çalışmaları yapacak, ulusal ve uluslararası proje destekleri konusunda firmalarımızın gelişimini sağlayacağız. Ülkemiz regülasyonları ile ihracat yaptığımız diğer ülke regülasyonları konusunda, firmalarımıza danışmanlık hizmeti ve tüm bu konular hakkında eğitimler de vereceğiz. Ayrıca, Yeşil dönüşüm ve AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gerekli olan regülasyonlar kapsamında ve bütün sektörlere yönelik olarak danışmanlık ve eğitim hizmetleri verebilmek için hızla alt yapımızı tamamlıyoruz” dedi.

İKMİB, kitlesel fon kuruluşları ile girişimleri buluşturmayı da hedefliyor. Bu hamle ile yeni unicornlar çıkarılması amaçlar arasında. Başkan Pelister, sektörü ve araştırmacıları son gelişmelerden haberdar edecek dijital kütüphanenin de yakında hizmete gireceğini duyurdu.

Başkan Pelister Kimya Teknoloji Merkezi’nin katkılarını sıraladı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Kimya Teknoloji Merkezi’nin katkılarını şöyle sıralıyor:

Akredite laboratuvarları ile Türkiye’de daha önce yapılmayan test ve analizleri gerçekleştirecek.

Kuluçka merkezi yeni nesil start-up projelerinin mutfağı olacak.

Yüksek katma değerli yerli ve milli ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

İçinde girişimcilik kuluçka merkezi hizmete girdi

Kimya Teknoloji Merkezi’nde geleceğe de yatırım yaptıklarını vurgulayan Adil Pelister, bin 650 metrekare alanda ‘Girişimcilik Kuluçka Merkezi’ de kurduklarını söyledi. Pelister, “Bu alanda, Kimya Teknoloji Merkezi’mizin bütün imkanlarını araştırmacılarımıza açıyoruz. Yeni molekül, yeni hammadde, yeni formül, yeni teknoloji ve yapay zeka yazılım teknolojileri geliştirmek isteyen araştırmacılarımız ile batıdaki girişimcilik merkezlerinde örneği olan bir modelle ortak yeni girişimler oluşturacağız” dedi.

Pelister: Sektörü güçlendirmek için Türkiye Kimya Ajansı kurulmalı

Türkiye kimya sektörünün iyi anlatılabilmesi ve gelecek vizyonunun belirlenmesi çalışmalarında, resmi kurumların da destek alabileceği bir ajansa ihtiyaç olduğunu söyleyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) gibi, Kore ve Çin’de de benzerleri olan kimya sektörünün uluslararası gelişmeler ile paralel gelişimini ve kalkınmasını tek elden koordine edecek özerk bir ulusal ajansın kurulması gerektiğine inanıyoruz. Diğer sektörlere hammadde veren kimya sektörünün geleceği, diğer sektörlerin de geleceğini etkileyecektir ki bu durum stratejik öneme sahip bir sektör olarak bakanlıklar tarafından da tescil ediliyor. Bu bakımdan Türkiye Kimya Ajansı’nın kurulması büyük önem arz ediyor” dedi. Türkiye Kimya Ajansı’nın ilgili kamu otoritelerini bir araya getirmesi ve koordinasyonu sağlayan kurum olması hedefleniyor.

Sektörde güçlü olan ülkelerde kimya ajansları var

Kimya sektörüne ilişkin Ar-Ge, regülasyon, test-analiz, araştırma ve girişimcilik hizmetleri için Türkiye Kimya Ajansı’nın (TKA) varlığını çok kıymetli bulduklarının altını çizen Adil Pelister, “Bugün G8 ülkelerine baktığımızda, kimya sektöründe de üretim hacmi ve ihracat rakamları bakımından ilk 10’u bu ülkeler oluşturuyor. Bu ülkelerin hemen hepsinde gelişmiş Kimya Bilim Merkezleri mevcut. Nihai olarak bizim de böyle benzer bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Kimya gibi ticaret, üretim, çevre ve insan sağlığı gibi alanlara etki eden bir sektörün bu alanda uzmanlaşmış bir arayüz kuruluşa sahip olması, sektörün rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz. Çevreyi ve insanları korumak üzere, ülkemiz kimya endüstrisinin yenilikçiliğine, rekabetçiliğine, iç piyasa işlerliğine ve imajına katkı sağlamak için sanayide kullanılan tüm kimyasalların ve üretim şekillerinin hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere uyumunu organize etmek, uluslararası regülasyonlar konusunda kapasite merkezi işlevi görmek, geri dönüşüm ve döngüsel ekonominin işlerliğini artırmak ajansın başlıca görevleri olacak” açıklamasını yaptı.

Ajans neler yapacak?

İKMİB Başkanı Adil Pelister, Türkiye Kimya Ajansı’nın görev alanı ve varlık sebebini şöyle açıklıyor: “Ajans, sanayi, toplum ve çevre yararına, kimyasalların güvenli kullanımı için çalışan, bu alanda Türk politika ve regülasyonları ile uluslararası uyuma katkı sunan, kimyasalların sürdürülebilir yönetimi konusunda bilgi merkezi ve düzenleme otoritesi işlevi gören bir uzmanlık ve düzenleyici arayüz kuruluş olmalıdır.”

TKA’nın kimya ekosistemindeki yeri ve önemi