Uluslararası doğrudan yatırımlar 2023’te yüzde 22 azaldı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 2023 yılına ilişkin uluslararası doğrudan yatırım (UDY) verilerini açıkladı.

YASED’in açıkladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" bültenine göre, Türkiye'ye UDY girişi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 22 düşüşle 10,6 milyar dolar oldu.

Söz konusu toplam UDY girişi içinde yatırım sermayesi girişleriyle 5,6 milyar dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 3,6 milyar dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla da 1,9 milyar dolar değerinde giriş kaydedildi.

Yatırım tasfiyelerinin 374 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 10,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu UDY cari açığın yüzde 24’üne karşılık geldi.

2023'de gerçekleşen 5,6 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişlerin sektörel kompozisyonuna bakıldığında, 984 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 18’lik pay ile toptan ve perakende ticaret öne çıktı. Finans ve sigorta en çok yatırımın geldiği ikinci sektör olurken bu sektörün alt kırılımında 300 milyon dolarlık yatırımın bankacılık yatırımı olduğu kaydedildi. Yüzde 9’luk payı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve yüzde 7’lik payı ile ulaştırma ve depolama, yatırım sermayesi girişleri açısından en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.

AB sermaye girişlerinin ana kaynağı olmaya devam etti

2023 yılında Avrupa Birliği (AB-27), Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 53’lük payı ile ana kaynağı olmaya devam etti. Orta Doğu ülkelerinden gelen yatırımların payında yüzde 8’den yüzde 18’e bir artış gözlemlendi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar bu artışta önemli rol oynadı. Ülkeler nezdinde ise Hollanda, Almanya, BAE, Katar ve Rusya, 2023 yılında Türkiye’ye en çok yatırım sermayesinin geldiği ülkeler oldu.