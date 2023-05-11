Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ilk çeyrekte yüzde 23 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Mart ayına ait Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) tutarını açıkladı.

Buna göre, 2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye’ye gelen UDY tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla, 2,311 milyar dolara ulaştı. Böylece, son 12 aylık toplam UDY tutarı 13,527 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılının ilk çeyrek UDY verilerine göre, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ilk 5 ülke sırasıyla Hollanda, Fransa, Almanya, İrlanda ve Luxemburg oldu.

Sektörel kırılıma bakıldığında aynı dönemde, imalat sanayi yüzde 57’lik pay ile en fazla UDY çeken sektör olurken, toptan/perakende ticaret yüzde 24 ile ikinci, finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 4’lük pay ile üçüncü sırada yer aldı.