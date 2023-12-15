Uluslararası finans kuruluşlarından deprem bölgesine 530 milyon dolar finansman

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco ve Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu (EFSE), deprem bölgesinde küçük işletmeyi desteklemek amacıyla yeni finansman paketlerini açıkladı. Söz konusu kuruluşlar beş özel banka aracılığıyla 530 milyon dolarlık bir finansman sağlayacak. IFC'den yapılan açıklamaya göre tutar uluslararası finans ve kalkınma kurumlarından sağlanan 220 milyon dolarlık finansman da içeriyor. IFC'nin fonlamasında Akbank 71 milyon dolar, DenizBank 119,5 milyon dolar, QNB Finansbank 109,5 milyon dolar, İş Bankası 150 milyon dolar ve Yapı Kredi 80 milyon dolar olmak üzere 530 milyon dolar sağlanacak.

Hedef, üretimin devamı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi

DenizBank, deprem bölgesi için Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco ve Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu'ndan (EFSE) 118 milyon dolar kredi temin etti. Temin edilen finansman, tarımsal iş gücünün bölgede kalarak üretime devam etmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefiyle kullanılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Bora Böcügöz, tarım sektörünü ülke geleceği açısından 20 yılı aşkın süredir sahiplendiklerini belirterek, küçük ölçekli çiftçilere bizzat köylerinde ve tarlalarında finansman sağladıklarını anlattı.

Yapı Kredi’den 80 milyon dolarlık imza

Yapı Kredi’de de deprem bölgesine destek olmak amacıyla Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 80 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladı. Yapı Kredi’nin IFC ile anlaşma doğrultusunda sağladığı bu kaynak, depremden etkilenen illerin hızla kalkındırılması için kullandırılacak.

Konuya ilişkin Yapı Kredi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından bölgenin yaralarını sarabilmek için ilk günden itibaren tüm gücüyle çalışan Yapı Kredi, bölgede sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına da çalışmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerinin dış ticaret finansmanında kullanılması adına imzaladığı 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredisine ek olarak banka, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Müşteri İletişim Merkezi ekiplerini oluşturmuş ve dünyanın her yerinden çağrı almaya başlamıştı. Afet bölgesi için ihtiyaçlar doğrultusunda desteklerine devam eden Yapı Kredi, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ettiği Yarınlara Kartopu projesinin başlangıcını da yine deprem bölgesindeki çocuklarımızla gerçekleştirdi. Deprem bölgesi için sağladığı finansman çeşitlerini artırmak için çalışan Yapı Kredi’nin, IFC ile imzaladığı anlaşma kapsamında sağlanan 80 milyon dolarlık kaynak, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinin kalkındırılması ve bölgede hayatın normale dönmesinin hızlandırılması adına kullanılacak."

QNB Finansbank’a 110 milyon dolar

QNB Finansbank ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansının alt kuruluşu olan Proparco (Société de Promotion et de Participation Pour La Coopération Economique) ve EFSE (European Fund for Southeast Europe), Türkiye'de 2023 Şubat ayında yaşanan depremden etkilenen illerdeki bireylerin ve KOBİ ölçeğindeki firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 110 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

110 milyon dolar tutarındaki bu paketin 60 milyon dolarlık kısmını IFC, 35 milyon euroluk kısmını Proparco ve 10 milyon euroluk kısmını ise EFSE sağlıyor. QNB Finansbank bu fonlama ile birlikte, Temmuz 2023 ayında açıkladığı 110 milyon dolar tutarlı ilk deprem bölgesi yardım finansmanından sonra 2. kez deprem bölgesini desteklemek üzere finansman açıklarken, bölgedeki işletme ve bireylerin finansman ihtiyaçlarını karşılama ve bölgedeki sürdürülebilir refaha katkı sağlama taahhüdünü de tekrarlamış oldu.